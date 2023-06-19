Сальмонеллез, ротавирус и кишечная палочка: в трех областях фиксируют значительное загрязнение воды – МОЗ

После подрыва Каховской ГЭС в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей отдельные показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Не соответствуют гигиеническим нормам, по меньшей мере 30% отобранных из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды – из 579 проб –185 не соответствуют нормам.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, под наибольшей опасностью сейчас Одесская область, где зафиксированы наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей.

Среди опасных возбудителей заболеваний – сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка.

"По результатам ежедневного мониторинга, специалисты фиксируют значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра. Наиболее значительные отклонения от показателей безопасности согласно вирусологическим, микробиологическим и паразитологическим исследованиям зафиксированы в Одесской области. Центры контроля и профилактики информируют органы городского самоуправления об изменении в показателях качества и безопасности воды и информируют население об опасности и запрете купания. В настоящее время запреты действуют в Одесской, Херсонской и Николаевской области", — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как сообщили в Минздраве, вдоль речного русла в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС и вдоль морского побережья сформировано около 40 точек мониторинга воды поверхностных водоемов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также в пострадавших областях сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы.

Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и не купаться в водоемах вышеупомянутых областей. Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового моря. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной.

Напомним, в Одессе пляжи объявили непригодными и запретили купание.

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