Салон красоты, новая BMW X5, имение под Одессой: журналисты проверили "скромную" декларацию главы киевского Киберпола

Журналисты Bihus.Info об имуществе семьи начальника киевского управления противодействия киберпреступлениям / © bihus.info

Журналисты-расследователи выяснили, что бывшая теща начальника киевского управления противодействия киберпреступлениям Вячеслава Кулиуша после его развода с дочерью приобрела для нее салон красоты и начала строительство имения в одном из самых дорогих коттеджных городков под Одессой.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

По подсчетам журналистов, только стоимость земельного участка под новым домом могла составлять не менее 8 млн грн, что, по их словам, не соответствует официальным доходам семьи.

Подозрительно «скромная» декларация

В Bihus.Info отметили, что декларации Кулиуша выглядели «необычно скромно»: он указывал лишь небольшую квартиру в Одессе и два автомобиля — BMW 320i (на правах пользования) и Toyota RAV4 жены Надежды.

После официального развода в 2024 году медиа обратило внимание, что новый BMW X5 бывшей жены сейчас стоит на паркинге жилого комплекса Premium Residence в селе Крыжановка под Одессой. А в 2023 году 100-метровое жилье в этом же комплексе появилось в собственности матери Кулиуша.

Бывшая теща главы киевского Киберпола приобрела 16 соток, то есть участок обошелся примерно в 8 миллионов гривен, отмечают расследователи. / © bihus.info

Имение под Одессой и салон красоты

Журналисты сообщают, что именно бывшая теща стража порядка приобрела 16 соток земли в престижном массиве «Черноморская Ривьера» — это район, где стоимость сотки составляет около 500 тыс. грн. Там продолжается активная постройка трехэтажного дома с панорамными окнами и большими террасами.

Кроме того, женщина купила нежилое помещение в Одессе, где работает салон красоты ее дочери.

По запросу журналистов Кулиуш ответил, что все покупки совершены за средства, полученные тещей «по договору займа» 2022 года.

Однако во время подготовки расследования журналисты заметили, что земельный участок с недостроенным имением был переписан с бывшей тещи на компанию «Медведь Сервис», зарегистрированную в Ровенской области. Ее владельцем является Вадим Адамский, брат бывшего руководителя областной киберполиции Юрия Адамского.

По данным Bihus.Info, семьи Кулиуша и Адамского имеют тесные личные связи: их жены занимаются косметологией, знакомы между собой и имеют общие деловые контакты.

Медиа предполагает, что переписывание земли могло быть попыткой скрыть реальных владельцев после начала журналистского расследования.

