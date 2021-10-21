Сальто легковушки: в Днепре иномарка вызвали большую аварию и заблокировала движение

Пострадавших в ДТП нет.

Опасные маневры водителя на центральном проспекте Днепра вызвали большую аварию, что заблокировала движение.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 октября.

Момент зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как Subaru на значительной скорости пытается протиснуться между автомобилями, которые едут проспектом. Но маневр водителю не удался. Инормарка задела соседнюю машину и перевернулась на крышу, ударив еще один легковой автомобиль.

Чудом обошлось без пострадавших. Впрочем, была угроза, что авто может заняться и взорваться. Спасатели смыли с проспекта разлитое топливо. Водитель объяснил, что в его авто возникла внезапная неисправность. Зато полиция проверяет, не был ли он под влиянием алкоголя или других запрещенных веществ.

Новости Украины: в Днепре водитель устроил сальто на центральном проспекте

Как сообщалось, на днях в Днепре легковушка на большой скорости влетел в припаркованный на обочине фуру. По словам свидетелей, машину начало заносить, водитель не справился с управлением. Авто перевернулось и врезалось в грузовик. Пассажир легковушки погиб на месте: спасателям пришлось вырезать его с груди искореженного металла. Водителя с легкими травмами госпитализировали.

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