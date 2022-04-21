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Салтовская, Чернобаевская, Ирпенская: в Днепре переименовали более 30 улиц

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Салтовская, Чернобаевская, Ирпенская: в Днепре переименовали более 30 улиц

Центр Днепра/ Фото: Карина Бондаренко

В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны со страной-агрессором Россией.

Решение приняли на очередной 20-й сессии Днепровского городского совета.

Теперь в городе появятся улицы 25-й Сичеславской Бригады и 93-й Холодноярской Бригады. А также улицы Чернобаевская, Ирпенская, Гостомельская, Бородянская, Салтовская, переулки Бучанский и Азовстали.

Полный список переименованных топонимов:

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Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 апреля обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск в Днепропетровской области.

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