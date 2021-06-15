Сам нашел маршрут: в Карпатах разыскали пропавшего в горах туриста из Винницы (фото)

Заблудившегося туриста разыскивали спасатели и кинологи, но мужчине самостоятельно удалось выйти на маршрут.

В Карпатах нашли 39-летнего туриста из Винницы, который 14 июня заблудился в горах. Мужчина, который накануне потерял ориентир, сам вышел на необходимый маршрут.

Об этом сообщила пресслжуба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Искали туриста чрезвычайники и кинологи. Горные спасатели прибыли в с. Старая Гута и на снегоболотоходе "Богун" прошли около 8 км пересеченной местности.

Впоследствии выяснилось, что мужчина самостоятельно продолжил восхождение туристическим маршрутом в направлении села Быстрица Надворнянского района и в помощи не нуждается.

Напомним, заблудившийся турист сам позвонил в 5:00 утра 14 июня к спасателям и сообщил, что заблудился и нуждается в помощи. Мужчина потерял ориентир во время движения туристическим маршрутом из с. Старая Гута Солотвинской ТГ Ивано-Франковского района в направлении перевала Боревка Сивулянського массива.

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