Сам позвонил и попросил помощи: в Карпатах разыскивают пропавшего 39-летнего турист из Винницы

Поиски мужчини продолжаются с 05:00 утра.

В горах Ивано-Франковской области заблудился 39-летний турист из Винницы. Сегодня утром, 14 июня, мужчина сам позвонил спасателям и сообщил, что потерял ориентир.

"14 июня в 05:00 утра до дежурного поисково-спасательного отделения в с. Осмолода поступило сообщение от жителя г. Винница 1982 г.р. о том, что во время движения туристическим маршрутом из с. Старая Гута солотвинской ТГ Ивано-Франковского р-на в направлении перевала Боревка Сивулянського массива, потерял ориентир и нуждается в помощи спасателей", — сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Уже через 5 минут после телефонного звонка мужчины, к поисковым работам привлекли семерых спасателей на двух единицах транспорта и кинолога. Пропавшего туриста пока еще не нашли.

Напомним, в Китае турист застрял на подвесном стеклянном мосте на высоте 100 метров.

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