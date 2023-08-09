Сам себя отпустил за границу: на Закарпатье мер сбежал из Украины – фото

В Закарпатской области правоохранители открыли уголовное производство по факту пересечения государственной границы Украины экс-мером Рахова Виктором Медвидем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Должностное лицо воспользовалось служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформило для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться трое суток, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину", — говорится в сообщении.

В полиции квалифицировали его действия как незаконную переправку через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Ранее журналист Виталий Глагола писал, что ему удалось получить копию распоряжения, согласно которому еще 30 июня Медведь уехал в командировку в румынскую коммуну Бистра.

Разрешение на выезд мэра Рахова Виктора Медвидя. Фото/Telegram: Виталий Глагола

"Это было 40 дней назад. Распоряжение о командировке мэра Рахова Медведя подписал и отправил в командировку… мэр Рахова Медведь. Сюр какой-то", — написал Глагола.

Напомним, у экс-нардепа-регионала проводят обыски по отмыванию более 500 млн грн – СМИ назвали имя (фото).

Читайте также: