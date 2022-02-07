Сама дома: в Полтавской области мать оставила в холодном доме 5-летнюю больную дочь

Сама дома: в Полтавской области мать оставила в холодном доме 5-летнюю больную дочь

Ребёнка нашли и спасли полицейские и соцслужбы.

В селе Полтавской области 41-летняя мать оставила больную 5-летнюю дочь в неотапливаемом доме и уехала в Киев. Ребёнка 7 февраля нашел полицейский офицер громады вместе с представителями органа местного самоуправления и специалистами службы по делам детей.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В последний раз соседи видели мать девочки двое суток назад, когда помогали ей привезти и наколоть дрова для отопления дома. Вероятно, женщина гостит у знакомых в Киеве.

Полицейский офицер Белоцерковской тергромады Евгений Фененко рассказал, что мать с ребенком недавно переехали в громаду из Лубенского района. Женщина получила от местных жителей дом в бесплатное пользование, а также социальную поддержку от общества. Несколько дней назад ей выделили дрова для печного отопления.

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"Сегодня, 7 февраля, мы комиссионно хотели убедиться, что у маленькой семьи есть все необходимое для зимования и надлежащие условия для воспитания малолетнего ребенка. Но дверь комиссии не открыли. А в окне дома мы увидели осунувшуюся пятилетнюю девочку. Пообщались с ребенком и соседями и поняли, что женщина не появлялась дома уже несколько суток", – рассказал полицейский.

Он добавил, что медики обнаружили у ребенка острую респираторную вирусную инфекцию. Девочку доставили на лечение в Великобагачанскую больницу. Сейчас она находится под наблюдением педиатров.

Вопросы безопасности и социального сопровождения ребенка находятся на контроле полицейского офицера громады и службы по делам детей. Полицейский ищет мать для принятия соответствующих правовых решений вместе с другими компетентными субъектами.

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