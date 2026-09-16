Сама ничего не покупала: «Муза» в деле НАБУ рассказала, откуда взяла столько дорогих вещей

Елизавета Ивахненко о происхождении дорогих вещей / © ТСН

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Фигурантка резонансной операции НАБУ «Карфаген» Елизавета Ивахненко, известная в материалах следствия под псевдонимом «Муза», публично объяснила происхождение драгоценностей, обнаруженных правоохранителями при расследовании дела о легализации преступных доходов.

Об этом она рассказала в зале суда, когда просила об уменьшении залога 15 сентября.

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Откуда у «Музы» дорогие вещи: что рассказала Ивахненко

По словам 24-летней одесситки, дорогие украшения она не покупала себе сама — все дарили мужчины, с которыми она общалась, имела отношения или же, по ее словам, это дарили поклонники.

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Как свидетельствуют опубликованные НАБУ записи, Ивахненко находилась в близких отношениях с ключевым фигурантом расследования — бывшим заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергеем Кропивой.

Следствие установило, что в прошлом году Кропива привлек к противоправной схеме как действующих сотрудников прокуратуры, так и приближенных гражданских лиц. Участники группировки получали систематические взятки за прикрытие деятельности нелегальных колл-центров, которые обманывали граждан Украины и других стран.

Кроме «крышевания» мошеннического бизнеса, участникам организации инкриминируют отмывание более 89,9 млн грн, полученных преступным путем. Для легализации этих средств применялось несколько параллельных схем — покупка недвижимости, драгоценностей, переоформление активов на других людей и открытие ФЛП на родственников.

Правоохранители разоблачили пятерых участников преступной группировки. Действия фигурантов предварительно квалифицированы по ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или участие в нем) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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По версии правоохранителей, Елизавета Ивахненко также могла быть вовлечена в процессы отмывания средств, но ее окончательную роль в схеме должен определить суд.

Ивахненко просила об уменьшении залога

Напомним, Елизавета Ивахненко (под псевдонимом «Муза»), фигурирующая по делу НАБУ «Карфаген» по отмыванию средств и крышеванию колл-центров должностными лицами Офиса Генпрокурора, обратилась в суд с просьбой смягчить ей меру пресечения.

Адвокаты ходатайствовали об изменении содержания под стражей на личное обязательство или круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, а также о существенном уменьшении залога в 20 миллионов гривен, называя его несоизмеримым с состоянием подозреваемой.

Сама Ивахненко отвергает все обвинения, не признает вины и заявляет, что не знала о существовании преступной организации. Однако в ВАКСе не удовлетворили жалобу адвокатов. Судьи оставили предварительное решение без изменений, сохранив для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 20 миллионов гривен.

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Кто такая Елизавета Ивахненко

В рамках резонансного дела НАБУ и САП «Карфаген» по поводу «крышевания» мошеннических колл-центров должностными лицами Офиса генпрокурора фигурирует 24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко под псевдонимом «Муза». Следствие считает ее близким лицом Сергея Кропивы («Канцлера»), которого называют главой преступной организации.

Последний, по данным правоохранителей, требовал деньги за невмешательство в работу колл-центров и легализовывал их через недвижимость и драгоценности. В общей сложности речь идет о легализации более 32 млн грн активов.

Несмотря на юный возраст, Ивахненко успела построить стремительную карьеру: учась в аспирантуре Одесской юридической академии, в учебном году 2024/2025 она стала заместителем декана факультета кибербезопасности и информационных технологий, а в июле 2025 года зарегистрировала ФЛП в сфере права. Впрочем, главное внимание расследователей приковал ее роскошный образ жизни и внезапное состояние.

В частности, в 2025-2026 годах в собственности Ивахненко и ее матери появились Mercedes-Benz EQE 350, помещение более 150 кв. м в Печерском районе и квартира в Одессе.

На опубликованных пленках НАБУ «Муза» переживает из-за удаления из соцсетей упоминаний о Porsche, вещах брендов Loro Piana, Miu Miu, украшений Messika, шубы и часов Audemars за 60 тысяч долларов. Журналисты подтвердили ее личность по совпадениям драгоценностей и чехла для телефона с фотографиями в Instagram.

В ходе судебных заседаний прокуроры отмечали, что фигуранты обсуждали зачистку профиля девушки после звонка руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, а накануне обысков Ивахненко отдыхала во Львовской области, куда могла выехать из-за утечки информации о следственных действиях.

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