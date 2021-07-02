Сама в Чернобыле уже 35 лет: женщина рассказала, почему не покинула зону отчуждения и как ей там живется

Сама в Чернобыле уже 35 лет: женщина рассказала, почему не покинула зону отчуждения и как ей там живется

После аварии на ЧАЭС женщина покинула Чернобыль, но вскоре вернулась на родные земли.

84-летняя Мария Василенко живет в Чернобыле уже 35 лет. Живет женщина сама и хлопочет по хозяйству тоже сама. Она из тех людей, кого называют самопоселенцами. Хотя на самом деле они вернулись в родные края, многие, в свои дома.

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На дом приветливой женщины наткнулись сотрудники Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. Они и рассказали, как познамились с Марией Василенко и как женщина ведет свой быт в малолюдной местности.

"Шли вместе с коллегами из столовой по брошенной улице Чернобыля, увидели небольшой домик — аккуратно выбеленный, фундамент подведены черной смолой. Домик стоит на пригорке, покрытом полевыми цветами и высаженными тюльпанами. Хотелось узнать — кто там живет? Воображение вывела образ доброй бабушки-травницы, лесной чародейки", — рассказывают сотрудники Центра.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

Любопытство взяло верх, когда одна из работниц заметила красивые цветы во дворе дома и захотела их сфотографировать. Так она и наткнулась на хозяйку.

"Вчера опять шли из столовой, но уже по другой улице. Прошли мимо двух женщин, которые разговаривали между собой. Немного впереди я увидела заброшенный дом, а на остатках двора — два больших тюльпаны. Полезла сквозь чащу их фотографировать. И тут слышу голос : "Что ты, детка, фотографируешь? У меня есть много тюльпанов во дворе, пошли, пофотографуеш, если так хочется... ". Выхожу — а там бабушка", — рассказывает работница центра Надежда Мудрик.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

Пожилая женщина ласково пригласила незваных гостей во свой двор.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

"И, о чудо, оказалось, что мы идем в тот самый домик с цветами, а его хозяйка — Мария Матвеевна Василенко, самопоселенка. Она не лесная чародейка, вместо яркого наряда — кофточка, платочек и фартушок. Но в ее дворе маленькая Голландия. Все цветы высаживает сама. Немного поговорили", — рассказывает Надежда Мудрик.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

Как оказалось, 84-летняя хозяйка Мария Василенко до аварии жила вместе с мужем в доме на Киевском переулке. Пожилая женщина рассказала, как ей пришлось переезжать с места на место после трагедии на Чернобыльской АЕС.

"Родом я сама из села Копачи. До аварии там работала. Уборщицей в школе я 30 лет отработала. В Чернобыль за мужем пришла, в его дом. Так здесь и жили. Когда Копачи закапывали, я плакала, ведь там остались два родственных дома. Правда, в них уже никто не жил, потому что мама умерла еще до аварии, но это наше, родное... Повалили дома, закопали и нет их... ", — рассказывает Мария Василенко.

После взрыва на Чернобыльской АЭС местных жителей эвакуировали, поэтому семья Василенко за месяц успела побывать в Чернигове, Киеве, Днепропетровске. В Днепропетровске немного пожили в общежитии, потом поехали в Чернигов, где жила сваха. Впрочем, семья на долго там не задержалась, ведь в помещениях не хватало места. Поэтому решили возвращаться домой.

"Я приехала первой. Тихо спряталась между работниками-ликвидаторами, которые ехали с Зеленого мыса. В этот же день попросилась на работу и на следующий день вышла работать в гараже на Чернобыльской станции. Так 16 лет и проработала уборщицей", — рассказывает женщина.

По возвращении в Чернобыль, уже через несколько лет, Мария Василенко овдовела.

"Хозяин приехал, тоже устроился на работу. Через 4 года умер в 1990 году. Хоронили его в Чернобыле, за вокзалом. Гараж помог. Уже 31 год я сама здесь", — говорит женщина.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

У Марии Василенко есть сын, он с семьей живет в Борисполе. Но женщина уезжать из родного Чернобыля не хочет. Говорит, что привыкла к своей земле. Здесь и останется, хоть и хлопотать по хозяйству в таком большом дворе ей сложно. Особенно заготавливать дрова.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

"Вот привезли дрова. Сама постепенно их перерубила. Помогает мне и мой бывший сосед Сергей", — продолжает рассказ женщина.

Мария Василенко уже давно никуда не ездит. Пенсию ей ежемесячно привозят. Женщина выращивает овощи, за продуктами ходит в чернобыльские магазины. Говорит, что никаких скидок на товары ей не делают, все покупает по привычным для Чернобыля ценам, а за коммунальные услуги тоже платит в полном объеме, никакими льготами не пользуется.

Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

У Марии Василенко есть родные, но они живут достаточно далеко. Женщина ничего не просила у своих гостей и почти ни на что не жаловалась, хотя и понятно, что самостоятельно жить ей не легко. Из всех блага цивилизации которые у нее есть - телевизор и мобильную связь.

После рассказа хозяйка искренне пригласила гостей к своему дому.

"В комнатах чисто, уютно. И время как будто застыло. Что-то кольнуло душу. Полесские дома, традиции. Ведь все это постепенно уходит в небытие. Вместе с этими людьми, которых ежемесячно становится все меньше", — делится впечатлениями от увиденного приглашена в дом работница Центра.

Хозяйка показала фото внуков и правнуков, а также портреты мужа и свой, висящие на стенах.

"Вот — я, еще молодая. А это — мой муж. Мы хорошо жили", — добавила женщина.

В конце встречи хозяйка предложила срезать тюльпанов и пригласила гостей наведываться к ней чаще.

фото/Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ

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