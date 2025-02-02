Самая богатая пенсионерка: экс-судья Шаптала отсудила право на 390 тысяч грн ежемесячно

Бывшая глава Конституционного суда обратилась с иском в суд, чтобы получить высокие выплаты от ПФУ.

Судья в отставке Наталья Шаптала, которая на протяжении четырех месяцев 2019 года возглавляла Конституционный суд Украины, подала в суд на Пенсионный фонд Украины и добилась ежемесячных выплат в размере 390 тысяч 184 грн.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

65-летняя уроженка Донецка, которая начала свою судейскую карьеру в 1996 году в Ленинском районном суде родного города, с мая по сентябрь 2019 занимала должность председателя Конституционного суда Украины. В октябре того же года она ушла в отставку и начала получать "пожизненное денежное содержание" судьи.

Судья в отставке Наталья Шаптала / Фото: Википедия

Как отмечает издание, сначала Наталье Шаптале назначили выплату в размере 90% от зарплаты судье, а затем, руководствуясь новой нормой закона, снизили пенсию до 50% от зарплаты.

Чтобы вернуть прежние выплаты, Шаптала обратилась с иском в Окружной административный суд Киева.

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Судья Олеся Чудак обязала Пенсионный фонд повысить пенсию, учитывая новый размер зарплаты.

"Учитывая, что с 01.01.2020 увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, суд пришел к выводу, что с 01.01.2020 возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения судьи в размере 433 538,60 грн, а до 01.01.2020 – из вознаграждения судьи, размер которого составил 396 206,80 грн в соответствии со справкой от 18.09.2019 №16/1-345-114", – сказано в материалах судебного дела.

Теперь Наталья Шаптала ежемесячно получает от ПФУ 390 тыс. 184 грн.

Напомним, за исключением судей, получающих пожизненное денежное содержание, самые большие выплаты от ПФУ получает эск-нардеп-регионал Сергей Кивалов – почти 246 тысяч гривен.

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