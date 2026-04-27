ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Самая большая атака на Днепр за всю войну: сколько раненых в больницах и в каком состоянии

Более трех десятков человек сейчас нуждаются в стационарном лечении после массированной атаки по Днепру.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Последствия атаки на Днепр 25 апреля

После самой интенсивной атаки на Днепр 25 апреля сейчас в больницах остается 31 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

После российских ударов по Днепру, произошедших в эти выходные, в больницах остается 31 пострадавший.

Среди госпитализированных — трое детей: мальчики в возрасте 11 и 15 лет, а также 16-летняя девушка.

Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Атака на Днепр 25 — что известно

Напомним, 25 апреля российская армия устроила одну из самых интенсивных атак по Днепру с начала полномасштабной войны: город находился под ударами дронов и ракет более 10 часов. Были повреждены жилые многоэтажки, предприятия, АЗС, автомобили, пылали пожары. Людей пришлось искать под завалами.

Накануне в ОГА информировали о пяти погибших и 27 пострадавших из-за атаки на Днепр. Тела погибших доставали из-под руин жилого дома.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie