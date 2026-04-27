Самая большая атака на Днепр за всю войну: сколько раненых в больницах и в каком состоянии

Последствия атаки на Днепр 25 апреля

После самой интенсивной атаки на Днепр 25 апреля сейчас в больницах остается 31 человек. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Среди госпитализированных — трое детей: мальчики в возрасте 11 и 15 лет, а также 16-летняя девушка.

Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Атака на Днепр 25 — что известно

Напомним, 25 апреля российская армия устроила одну из самых интенсивных атак по Днепру с начала полномасштабной войны: город находился под ударами дронов и ракет более 10 часов. Были повреждены жилые многоэтажки, предприятия, АЗС, автомобили, пылали пожары. Людей пришлось искать под завалами.

Накануне в ОГА информировали о пяти погибших и 27 пострадавших из-за атаки на Днепр. Тела погибших доставали из-под руин жилого дома.