Самая большая атака России по Украине за всю войну: погиб пилот F-16, в городах серьезные разрушения

В нескольких областях зафиксированы удары / © Associated Press

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Россия ночью, 29 июня, массированно атаковала Украину ракетами и «Шахедами». Известно о разрушениях на Львовщине, Черкасчине, Николаеве и Запорожье. Погиб пилот F-16. Ракетная атака продолжалась почти до 5 часов утра.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном обстреле.

При обстреле погиб пилот F-16 Максим Устименко

Во время противодействия российскому обстрелу погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16.

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По сообщению Воздушных сил ВСУ, к отражению атаки были привлечены все имеющиеся силы и средства, включая современные боевые самолеты. Истребители F-16 сыграли одну из ключевых ролей в уничтожении большого количества вражеских дронов. Пилоты работали в условиях чрезвычайного риска, выполняя боевые задания, в ходе которых один из летчиков погиб.

«К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — говорится в заявлении Воздушных сил.

Максиму Устименко удалось сбить не менее семи вражеских воздушных целей.

Во время уничтожения последней из них его самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Как отмечают в Воздушных силах, пилот F-16 до последнего пытался спасти машину и избежать жертв среди гражданского населения. Он отвел истребитель как можно дальше от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

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Черкасская область

Глава ОВА Игорь Табурец сообщил, что из-за российских атак есть разрушение гражданской инфраструктуры и шесть раненых в Смеле.

«Смела. Идет ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на город. Рядом с горожанами все нужные службы. Есть шестеро пострадавших. Из них один — ребенок», — написал Табурец.

В Смеле есть повреждение многоэтажек, раненые дети / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Полтавщина

Известно, что ряд скоростных целей атаковали Кременчуг Полтавской области — как аэробаллистические ракеты «Кинжал», так и из наземных комплексов. Этот город уже не в первый раз становится целью массированных российских ударов за последние недели.

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В Полтавской области, сообщил руководитель ОВА Владимир Когут, работала ПВО. По его словам, в Кременчугском районе атаковали одно из предприятий. Там тушат пожар.

Ивано-Франковская область

В результате ночных обстрелов 29 июня в Ивано-Франковской области зафиксированы разрушения и пострадал человек.

Об этом сообщила глава ОВА Светлана Онищук.

По ее данным, вражеская атака привела к падению обломков на территории частных домохозяйств в пределах Рогатинской и Большевцевской громад. Повреждения зафиксированы в нескольких населенных пунктах.

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«В селе Васючин повреждены окна здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ и частично деревянная колокольня», — говорится в сообщении.

В Нараевке ранения получила женщина. Ее госпитализировали в больницу. В том же селе поврежден жилой дом.

Все соответствующие службы работают на местах, ликвидируя последствия обстрела.

РФ вновь атаковала Украину / © Getty Images

Львовская область

Взрывы этой ночью раздавались и во Львовской области, которую атаковали боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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«Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области», — написал Козицкий.

Эту же информацию подтвердил городской глава Львова Андрей Садовый.

«Завершили проверку по городу. Враг пытался бить по критической инфраструктуре. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание», — отметил Садовый после завершения воздушной тревоги в городе.

Запорожье

Также под ударом россиян оказался Запорожье.

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Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно люди не пострадали, уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Хмельницкая область

Во время сегодняшней атаки в Хмельницкой области удалось уничтожить 9 «Шахедов» и 2 ракеты Х-101, еще 21 БПЛА были локационно потеряны в области.

В результате падения обломков в Шепетовском районе было повреждено ЛЭП, из-за чего около 150 домов остались без света. Также были выбиты окна в школе. Пострадавших, к счастью, нет.

Херсонская область

Во время атаки 8 человек получили ранения. Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили 5 «Shahed-131/136».

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Последствия вражеских ударов / © Getty Images

Николаев

Около 01:28 Россия атаковала город баллистикой и с 02:56 несколькими группами «Шахедов».

Под удар попал объект инфраструктуры. Повреждены складские здания, раненых нет.

Как отработала ПВО

Россия запустила по Украине 537 воздушных целей, из которых ПВО обезвредила 475 — это дроны и ракеты.

Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ.

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Вот чем атаковали российские оккупанты:

четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»

семь баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23

41 крылатой ракетой Х-101/«Искандер-К»

пятью крылатыми ракетами «Калибр»

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300

Несмотря на высокий процент сбитых целей, Воздушные силы сообщают о попадании в шести населенных пунктах, а также о падении обломков сбитых объектов в восьми локациях. Эта ночная атака РФ превысила предыдущий антирекорд, составлявший 499 средств воздушного нападения, зафиксированных во время одного из обстрелов 2025 года.