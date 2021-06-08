Самая большая футбольная арена Украины откроется в июне! Кто за этим стоит? Новости компаний

Никто не ожидал, но это произошло!

Со 2 июня в Украине откроется крупнейшая национальная футбольная арена. И она настолько крутая, что сам Тарас Степаненко пересел за руль газонокосилки, а по заказу Андрея Пятова изготовили специальную футуристическую машину для тренировок навыков ловли подарков.

Сейчас уже можно раскрыть карты. Компания PepsiCo и крупнейший ритейлер Украины "АТБ", ведущие игроки рынка в своих отраслях, объединили усилия, чтобы превратить начало лета в по-настоящему горячий месяц. Магазины "АТБ" становятся крупнейшей национальной футбольной ареной, где будет ожесточённая борьба за сотни крутых подарков.

Условия ну очень просты: покупаешь в "АТБ" на сумму от 250 гривен, в чеке должны быть Pepsi и Lay's, регистрируешь код с чека на сайте, в смс или чатботе и участвуешь в ежедневном розыгрыше клёвых футбольных мячей Puma. А если регистрируешь 2 чека в течение недели, то участвуешь ещё и в еженедельном розыгрыше, и можешь стать владельцем заветной игровой консоли или топового смартфона!

Спеши! Акция длится со 2 июня по 4 июля!

Но это ещё не все сюрпризы, которые приготовили нам Pepsi, Lay's и "АТБ". Совсем скоро все желающие смогут получить фото с Тарасом Степаненко или Андреем Пятовым на память. Следи за новостями и не упусти такую невероятную возможность!

Больше деталей здесь: https://football.atb.promo

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