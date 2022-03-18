Самая большая санкция, которую россияне начали ощущать в мире, – это пренебрежение и ненависть — Кулеба

По словам главы МИД, уже сегодня Кремль сокращает бюджет и финансирование разных проектов.

Международные санкции против России затронули не только миллиардеров, но и средний и рабочий классы граждан. Поэтому РФ будет пытаться всеми силами снять эти ограничения, ведь россияне понимают, что санкции будут иметь долгосрочные последствия.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, сегодня экономика России рушится на глазах: Кремль сокращает бюджет и финансирование разных проектов.

"Санкции работают... По заголовкам новостей кажется, что санкции в первую очередь затронули миллиардеров. Они затронули на самом деле и миллионеров, и средний класс, и простой, что называется, рабочий люд. Россия сокращает бюджет, сворачивает программы финансирования своих проектов. Есть конкретная аналитика, цифры, которые это показывают. Цены растут, инфляция растет. То есть, запустились процессы разрушения российской экономики", — отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что согласно информации, которую он получает из очень разных источников, санкции для россиян сегодня – это очень большая проблема.

"Россияне всеми силами будут пытаться эти санкции, снять в любом формате, потому что понимают долгосрочные последствия. Но есть еще самая большая санкция, которую россияне начали испытывать в мире... – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Они от этого реально страдают", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, уже более 180 компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикует полный список.

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