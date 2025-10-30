Самая длинная пещера в мире: как в Украине нашли настоящее природное чудо

В Украине расположена самая длинная гипсовая пещера мира / © скриншот с видео

В Украине много уникальных природных объектов, одним из которых является пещера Оптимистическая. Расположенная в Тернопольской области, она до сих пор не исследована до конца и имеет статус самой длинной пещеры в мире в своем классе. Благодаря своей протяженности и уникальной системе лабиринтов она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом рассказал YouTube-канал "Характерник".

Мировой рекорд и непостижимая длина

Пещера Оптимистичная расположена в Медоборах в Тернопольской области – комплексе скалистых гор. Ее общая исследованная протяженность составляет 267 километров , что делает ее самой длинной гипсовой пещерой в мире и второй по длине пещеры на планете после Мамонтовой пещеры в США. С этой уникальной длиной она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная гипсовая пещера.

Экскурсоводы отмечают, что полностью исследовать пещеру до сих пор не удалось, но уже изученная часть превосходит все другие известные гипсовые пещеры. Пещера состоит не просто из длинного тоннеля, а из сложных лабиринтов, множества ходов, залов, галерей и колодцев. Общая площадь подземного мира составляет около 200 000 квадратных метров , а глубина — от 20 до 80 метров.

Вход в пещер Оптимистическая напоминает бункер / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

История открытия и «оптимистический» прогноз

По одной из версий, в 1965 году местные школьники из села Королевка заметили странное отверстие, откуда тянуло холодом, и вызвали исследователей.

Однако Wikipedia приводит другую версию: уникальное место было открыто в мае 1966 года группой львовских спелеологов из клуба «Циклоп» , приехавших фотографировать другую пещеру – «Ветровую». Они проникли через так называемый глиняный сифон и попали внутрь огромного пространства.

Подземелье назвали оптимистичным, поскольку большинство коллег скептически относились к найденной системе подземных ходов, считая пещеру небольшой, а львовян называли оптимистами. Автор видео также добавил, что "без оптимизма сюда лучше не лезть".

Спелеологи создали прямо в пещере музей кристаллов

К уникальным особенностям пещеры относятся:

невероятные вторичные кристаллические образования , в частности прозрачные кристаллы гипса, достигающие до метра в длину.

постоянная температура около +10 °C независимо от времени года.

наличие около 20 подземных озер , одно из которых называется «Озеро оптимизма», а его длина достигает 40 метров.

