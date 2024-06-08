Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении – Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 07.06.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

Произошло 85 боевых столкновений. Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам российских окупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого столкновения.

Силы обороны с начала текущих суток поразили 14 районов сосредоточения личного состава противника, один пункт управления, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных с применением шести ракет и 39 авиационных ударов с применением 52 КАБ, задел 461 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2450 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении произошло две напрасные атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонных позиций и рубежей.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении сегодня составили 101 оккупант погибшими и ранеными. Уничтожены пять артиллерийских систем, 41 БпЛА, семь автомобилей и пусковая установка для БпЛА. Кроме того, поражен 31 блиндаж и место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

с начала суток произошло восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется. На Лиманском направлении количество боеприкосновений увеличилось до девяти. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Тернов, Новосадового, Торского и Серебрянского Леса. Все атаки отражены украинскими защитниками. Потери позиций не допущены.

В течение дня на Северском направлении враг совершил два бесполезных штурмовых действия в районе Белогоровки. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор семь раз пытался атаковать украинских защитников в районах Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Все попытки были отражены.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации и недопущению продвижения противника.

Предварительно потери агрессора на этом направлении составили почти 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, три автомобиля и единица специальной техники.

На Кураховском направлении в настоящее время количество боевых столкновений увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка. 13 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага.

в настоящее время количество боевых столкновений увеличилось до 16. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Невельское, Карловка, Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка. 13 вражеских атак успешно отражены Силами обороны. Продолжаются бои в районах Красногоровки и Прасковьевки. Ситуация напряженная. Принимаются меры по недопущению продвижения врага. На Времивском направлении враг пытался завязать бои у Урожайного и Старомайорского. Штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

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На Ореховском направлении российский агрессор четырежды атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Удачи не имел.

российский агрессор четырежды атаковал наши подразделения вблизи населенных пунктов Копани и Малая Токмачка. Удачи не имел. В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Вместе к Победе! Защитим свои семьи, свой дом, свой край! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что армия РФ попытается собрать резервы, которые есть, а это еще 60 тысяч человек, которых готовят к боевым действиям, чтобы в июне, июле или августе атаковать восток Украины.

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