Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении – Генштаб ВСУ

Также враг активен на Кураховском и Времивском направлениях.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 02.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 175 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Времивском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара, применив 30 ракет и 56 авиаударов, сбросив 61 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 498 дронов-камикадзе и произвели более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. Пятнадцать боев завершено, четыре – еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Украинские защитники остановили восемь атак, десять – продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отражали семь враждебных наступательных действий в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного. В настоящее время длится два боевых столкновения.

На Краматорском направлении шли восемь боев, в частности, у Клещиевки, Калиновки, Временного Яра, Ступочек и Белой Горы. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 17 боеприкосновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки. В настоящее время продолжаются четыре атаки россиян.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 55 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутый Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отразили 48 наступательных действий, семь – еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 414 окупантов, из них 197 — безвозвратно. Также уничтожены танк, два бронетранспортера, один миномет, два БпЛА, три единицы автотранспорта, один мотоцикл и другой важный объект противника. К тому же поврежден один БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Девятнадцать боеприкосновений завершено, шесть — до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял 20 попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки. Сейчас продолжаются две атаки окупантов.

На Приднепровском направлении российские захватчики потерпели поражение, дважды атакуя позиции Сил обороны.

На других направлениях – без особых изменений.

Стоит отметить воинов 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Напомним, российское командование усилило обстрелы территорий Курской области, которые контролируют ВСУ, пренебрегая гражданской безопасностью. Местные жители в шоке отсутствия эвакуации и усиления обстрелов. Украинские военные обеспечивают население продуктами и медикаментами, создавая условия для нормальной жизни.

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