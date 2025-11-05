Самая холодная зима?: синоптик объяснила, действительно ли Украину накроют сильные морозы и снег

Белка. / © УНИАН

Будет ли в этом году в Украине самая холодная зима — пока сказать нельзя. Прогнозы на длительные периоды — условны. В то же время достоверным считается прогноз лишь на ближайшие пять суток, а на две-три недели — ориентировочные тенденции.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас метеорологи не имеют оснований утверждать, что информация в Сети о якобы «холоднейшей зиме за последние десять лет» — станет действительностью. Пока что нет под собой научного подтверждения.

Она пояснила, что появление снега и минусовых температур в ноябре не является аномальным, ведь это переходный месяц или предзимье. В этот период могут чередоваться совершенно разные погодные сценарии — от оттепели и плюсовой температуры днем, до небольших ночных морозов и первых снегопадов, которые могут быстро таять.

Синоптики ожидают, что в середине ноября более ощутимо снизится температура, местами возможен первый снег, но будет непродолжительным и без устойчивого снежного покрова. Переход к стабильно зимней погоде произойдет позже. Впрочем, точную дату определить пока невозможно.

«К сожалению, у нас в информационном пространстве часто бывают какие-то такие как вбросы и распространяется информация с достаточно длительным периодом и есть, ну, можно сказать, даже как такое устрашение населения. Но, есть, даже если и состоятся такие процессы, то для ноября это не является чем-то необычным для нашей территории», — добавила Птуха.

По ее словам, сейчас в регионах температура воздуха несколько выше средних многолетних показателей, но это не рекорды. На территорию страны поступают более теплые воздушные массы с южных широт. Это обеспечивает комфортные погодные условия.

Впрочем, уже в ближайшие дни через страну пройдет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди — преимущественно на севере, в центре и на юге. Температура воздуха до конца недели будет оставаться достаточно мягкой для ноября: ночью +1…+9°, днем +8…+13°, на юге до +16°.

Уже со следующей недели специалисты прогнозируют постепенное понижение температуры. Это будет плавный переход без резких перепадов. В ночные часы в отдельных областях возможны первые слабые заморозки.

Напомним, синоптики дали прогноз на последний месяц осени. Погодные условия в ноябре 2025 разделятся на два периода. Во второй половине месяца ожидается прохладная погода. Особенно — на востоке и левобережной части страны.