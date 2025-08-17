- Дата публикации
Самая красочная птица Украины: кто она и как выглядит (фото)
Пчелоедка обычная — одна из самых красочных птиц Украины.
Пчелоедка обыкновенная (Merops apiaster) — одна из самых ярких птиц, которую можно встретить в Украине. Ее оперение поражает сочетанием насыщенных зеленого, желтого, голубого и рыжего цвета.
Об этом рассказывает Нобельский национальный природный парк.
Название птица получила из-за любимой пищи — пчел, шмелей, ос и других крупных насекомых. Перед тем как полакомиться добычей, пчелоедка ловко удаляет жало, ударяя насекомое о ветку.
Эти птицы предпочитают открытые просторы: луга, песчаные склоны и берега рек, где роют норы для гнездования. В Нобельском национальном природном парке они появляются только в теплое время года, ведь на зиму улетают в Африку.
Если вам удастся увидеть пчелоедку – не упустите момент, ведь такая зрелищная птица делает любую прогулку невероятно яркой.
