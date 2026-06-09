- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 2 мин
Самая маленькая птица Украины поселилась в Чернобыльской зоне: что о ней известно (фото)
Редкий вид из Красной книги Украины снова поселился в Чернобыльской зоне. Специалисты рассказали, какие условия могли способствовать его появлению.
В Чернобыльском заповеднике зафиксировали еще один случай гнездования золотомушки краснощекой — самой маленькой птицы в Украине, которая внесена в Красную книгу.
Об этом сообщил Чернобыльский заповедник.
«Во время наблюдений удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо, что является вероятным признаком выкармливания птенцов», — говорится в сообщении.
Благоприятные условия для появления этого редкого вида могли создать еловые насаждения возле административных зданий в Чернобыле. Хвойные деревья обеспечивают золотомушке краснощекой необходимую среду для гнездования и добычи корма.
Золотомушка краснощекая — самая маленькая птица фауны Украины наряду с золотомушкой желтощекой. Длина ее тела составляет около 9 сантиметров, а масса — от 4 до 6,5 грамма. Вид занесен в Красную книгу Украины.
Птицу можно узнать по белым «бровям», черным полоскам через глаза и яркому оранжево-красному пятну на темени у самцов. Питается преимущественно насекомыми, их личинками и пауками.
Гнездовой ареал вида охватывает Северную Африку, большую часть Европы и Малую Азию. В Украине золотомушка краснощекая гнездится преимущественно в Карпатах и Крыму, а также локально встречается на Западном Полесье. Во время миграций ее фиксируют и в других регионах страны, в частности на Киевщине.
Для гнездования птица выбирает хвойные и смешанные леса. Гнезда обычно размещает на ветвях деревьев. В течение года вид имеет два выводка, а в кладке может быть от 7 до 11 яиц.
Основными угрозами для золотомушки красночубой считаются сокращение площадей старых лесов, активные лесохозяйственные работы во время гнездового периода и увеличение площадей монокультурных насаждений.
Напомним, в «Тузловских лиманах» зафиксировали массовое скопление кобцов, тогда как на соседних агрополях птицы исчезают из-за нехватки кормовой базы.