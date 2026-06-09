Самая маленькая птица Украины поселилась в Чернобыльской зоне: что о ней известно (фото)

Золотомушка краснокожая / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике зафиксировали еще один случай гнездования золотомушки краснощекой — самой маленькой птицы в Украине, которая внесена в Красную книгу.

Об этом сообщил Чернобыльский заповедник.

«Во время наблюдений удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо, что является вероятным признаком выкармливания птенцов», — говорится в сообщении.

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Благоприятные условия для появления этого редкого вида могли создать еловые насаждения возле административных зданий в Чернобыле. Хвойные деревья обеспечивают золотомушке краснощекой необходимую среду для гнездования и добычи корма.

Золотомушка краснокожая / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка краснокожая / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка краснокожая / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Золотомушка краснощекая — самая маленькая птица фауны Украины наряду с золотомушкой желтощекой. Длина ее тела составляет около 9 сантиметров, а масса — от 4 до 6,5 грамма. Вид занесен в Красную книгу Украины.

Птицу можно узнать по белым «бровям», черным полоскам через глаза и яркому оранжево-красному пятну на темени у самцов. Питается преимущественно насекомыми, их личинками и пауками.

Гнездовой ареал вида охватывает Северную Африку, большую часть Европы и Малую Азию. В Украине золотомушка краснощекая гнездится преимущественно в Карпатах и Крыму, а также локально встречается на Западном Полесье. Во время миграций ее фиксируют и в других регионах страны, в частности на Киевщине.

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Для гнездования птица выбирает хвойные и смешанные леса. Гнезда обычно размещает на ветвях деревьев. В течение года вид имеет два выводка, а в кладке может быть от 7 до 11 яиц.

Основными угрозами для золотомушки красночубой считаются сокращение площадей старых лесов, активные лесохозяйственные работы во время гнездового периода и увеличение площадей монокультурных насаждений.

Напомним, в «Тузловских лиманах» зафиксировали массовое скопление кобцов, тогда как на соседних агрополях птицы исчезают из-за нехватки кормовой базы.

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