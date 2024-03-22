Самая масштабная атака на энергетику за последнее время: Минэнерго о массированном ночном ударе РФ

В регионах есть перебои со светом.

Ночью против 22 марта российская оккупационная армия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. Есть попадание и повреждение объектов поколения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в части регионов есть перебои со светом. Министр отмечает, что Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, "Энергоатом" сообщил, что ЗАЭС – на грани блэкаута. В ходе атаки в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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