Самая масштабная атака России на газовые сети: Портников назвал цель Путина

Президент РФ Владимир Путин

Россия в ночь на субботу, 4 октября, осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую отрасль Украины с начала полномасштабной войны. Часть объектов компании «Нафтогаз» получила значительные критические повреждения. Эта атака на энергетический сектор Украины подчеркивает, что цель кремлевского диктатора Владимира Путина остается неизменной.

Об этом сообщил журналист Виталий Портников в видеокомментарии на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Портникова, массированный удар по газодобывающим мощностям является частью последовательной стратегии Путина, которую он определил еще в начале вторжения в Украину. Главная цель Кремля состоит в принуждении Украины к капитуляции путем целенаправленного уничтожения энергетической инфраструктуры.

«Заморозить Украину, чтобы победить, если не удается добиться победы с участием войск. Это также часть концепции Путина на следующие периоды российско-украинского противостояния», - отметил Портников.

Таким образом, атаки на газовые сети и объекты добычи это попытка Москвы парализовать жизнеобеспечение страны в ожидании холодов. Портников отмечает, что это часть общей концепции России на весь период противостояния.

Повреждения, понесенные частью объектов «Нафтогаза», являются критическими, что, по мнению журналиста, требует от Украины решительного ответа и усиления защиты критической инфраструктуры.

Напомним, аналитики ISW считают, что Россия накапливает ракеты и ждет подходящий момент для самых мощных атак . Такая тактика имеет целью перегрузить украинские системы ПВО и нанести как можно более разрушительные удары по населению и критической инфраструктуре.