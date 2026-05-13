"Самая масштабная атака за время войны": РФ массированно ударила по западу Украины дронами

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские войска 13 мая совершили массированную атаку беспилотниками на западные регионы Украины. В результате этого в Ужгороде произошло попадание в здание, а Львов и Ивано-Франковск находятся под угрозой новых ударов.

О ситуации в регионах сообщили городские головы и журналисты в своих официальных ресурсах.

Взрывы в Ужгороде — что известно

Журналист Виталий Глагола сообщил о «прилете» вражеского дрона в областном центре Закарпатья.

«В Ужгороде „Шахед“ влетел в здание в районе „Турбогаза“ и района Табла», — отметил Глагола.

Атака РФ на Ивано-Франковск — что известно

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал нынешнюю атаку одной из самых серьезных за все время войны и призвал работодателей обезопасить персонал.

«Продолжается тревога, и это целенаправленный удар по западу Украины. Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые „Шахеды“, может быть и ракетный удар несколько позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников», — заявил он.

Также в местных пабликах сообщают о взрывах в городе.

Атака России на Львов и область — подробности

Об опасности для жителей Львова предупредил городской голова Андрей Садовый. Он призвал граждан не покидать укрытия и соблюдать информационную тишину.

«Внимание! Вражеский дрон в направлении Львова. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги. Не снимайте и не публикуйте работу ПВО», — подчеркнул он.

Кроме этого, по информации главы Жовковского городского совета Олега Вольского, в результате атаки россиян в Жовкве произошло попадание в объект критической инфраструктуры, из-за чего весь город остался без света.

«К сожалению, в Жовкве произошел вражеский „прилет“ в объект критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы», — отметил Вольский.

Масштабная атака РФ на Украину 13 мая — последние новости

Напомним, 13 мая Россия начала новую комбинированную воздушную атаку по Украине, которая может носить длительный характер.

Во время атаки российских беспилотников Ивано-Франковщина находится под воздушной угрозой. В частности, в Коломые были слышны взрывы, а местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением.

Вражеские БпЛА атаковали промышленность Одессы и энергообъекты Полтавы, оставив тысячи людей без света. В Харькове и Херсоне продолжается разбор завалов после попаданий в жилые кварталы.

