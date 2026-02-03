Самая массированная атака года: военный объяснил, почему Путин приказал бить по энергетике

Массированный обстрел Украины / © ТСН.ua

В ночь на 3 февраля Россия осуществила самую масштабную в этом году комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. Под ударом оказались Киевщина, Запорожье, Днепр, Одесса, Харьков и другие регионы. Экскеровщик Службы внешней разведки Украины считает, что этот удар является частью стратегии принуждения Украины к капитуляции накануне возможных дипломатических процессов.

Об этом рассказал генерал армии Николай Маломуж в эфире «24 Канала».

По словам генерала, логика действий Кремля остается неизменной: когда армия кафиров буксует на фронте, Москва включает террор тыла. Малому же провел параллели с предварительными переговорами в Абу-Даби, после которых Россия также пыталась резко усилить давление.

«Путин дал команду срочно наступать на всех фронтах, но все провалилось», — подчеркнул генерал.

Поскольку масштабные наступательные действия не принесли желаемого результата и быстрого продвижения не произошло, российское руководство решило компенсировать военные неудачи по критической инфраструктуре. Цель — создать картинку «решающего этапа» войны, где у Украины якобы нет шансов выстоять.

Удары по «атомной» логистике

Нынешняя атака отличается не только массовостью, но и выбором целей. Маломуж подчеркнул, что россияне избивали не хаотично, а пытались вывести из строя ключевые элементы, обеспечивающие стабильность энергосистемы.

«Это подстанции, это объекты генерации, это передаточные станции от атомных электростанций», — пояснил эксперт.

Поражение таких объектов создает цепную реакцию: страдает не только свет в домах, но и транспорт, связь, экономика и оборонно-промышленный комплекс.

Почему Кремль сделал ставку на зиму

Время для атаки выбрано не случайно. Кремль рассчитывает, что удары зимой, во время морозов, будут наиболее болезненными для населения. Россия пытается спровоцировать длительные блэкауты, чтобы посеять панику, повлиять на общественные настроения и заставить украинцев требовать мира на любых условиях.

«Они считают, что будет решающий этап, поэтому он особенно циничен, особенно массовый», — подытожил Маломуж.

Генерал подчеркнул: несмотря на то, что Москва может пытаться использовать эти атаки в качестве аргумента на переговорном треке, это не свидетельствует о готовности Путина к реальному компромиссу. Главная цель агрессора остается неизменной — уничтожение украинской государственности, а ракетный террор является лишь инструментом достижения этой цели.

Что сказал Зеленский об атаке

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил о нарушении Россией негласных договоренностей по воздержанию от ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, по инициативе лидера США Дональда Трампа обе стороны должны на протяжении семи дней не атаковать объекты энергетики и критической инфраструктуры на время работы переговорных команд.

Впрочем, как отметил Зеленский, Россия сорвала эти договоренности уже в ночь на пятницу, а впоследствии повторила удары, фактически проигнорировав взятые на себя обязательства. Президент подчеркнул, что атаки были нанесены в период сильных морозов, когда температура в отдельных регионах опускалась ниже –20°C, что свидетельствует о циничном намерении оставить украинцев без тепла и света в самый критический момент зимы.

Глава государства назвал действия РФ прямым сигналом о нежелании Кремля придерживаться любых договоренностей и отметил необходимость реакции со стороны международных партнеров. Украина, по его словам, уже информирует американскую сторону о нарушениях и ожидает, что эти действия России не останутся без последствий.