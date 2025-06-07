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Самая массированная атака на Харьков, Трамп отреагировал на обстрел Украины: главные новости ночи 7 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июня 2025 года:
Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова: горят жилые дома, среди пострадавших младенец Читать далее –>
Фактически обвинил Украину: Трамп прокомментировал последний массированный обстрел Читать далее –>
В Тернополе и Днепре ночью раздались взрывы Читать далее –>
В Бельгии расследуют жуткое убийство двух украинок — матери и маленькой дочери Читать далее –>
Россия оборвала жизнь молодой пары: в Луцке под завалами нашли тело второй жертвы обстрела Читать далее –>