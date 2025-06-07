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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
10k
Время на прочтение
1 мин

Самая массированная атака на Харьков, Трамп отреагировал на обстрел Украины: главные новости ночи 7 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июня 2025 года:

  • Россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Харькова: горят жилые дома, среди пострадавших младенец Читать далее –>

  • Фактически обвинил Украину: Трамп прокомментировал последний массированный обстрел Читать далее –>

  • В Тернополе и Днепре ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • В Бельгии расследуют жуткое убийство двух украинок — матери и маленькой дочери Читать далее –>

  • Россия оборвала жизнь молодой пары: в Луцке под завалами нашли тело второй жертвы обстрела Читать далее –>

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