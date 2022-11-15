Около сотни выпущенных ракет и обесточенные города: что известно о массированном ракетном обстреле Украины со стороны РФ

Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля. Россия выпустила около 100 ракет. Некоторые из них попали в объекты критической инфраструктуры.

Обо всем, что известно о ней в настоящее время, собрал ТСН.ua.

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. Мониторинговые чаты сообщили о российских ракетах в воздушном пространстве Украины и призвали граждан пройти к укрытиям. Тревога продолжалась почти 4 часа.

Три пуска ракет по Украине:

В Украине по состоянию на 14:20 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма. В Киеве "тревога" началась в 14:21 и завершилась в 18:18.

Глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул предупредил, что оккупанты массово выпустили по Украине ракеты Х-101 с самолетов Ту-95. Об этом он сообщил в своем телеграм.

"Кривой Рог. Срочно проходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине неизвестны. Не пренебрегайте безопасностью!" – призывает Вилкул.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Украину летят еще и "Калибры" из Черного моря.

"Несколько минут назад зафиксированы пуски ракет "Калибр" с Черного моря. Это они (оккупанты — ред.) мстят за непоколебимую позицию Украины по условиям переговоров и позору на саммите G20. Вывод войск, границы 1991 года, репарации", — подчеркнул журналист. .

Киев:

Во время тревоги жители Киева начали сообщать в Сети о звуках взрывов. После этого в небе поднялся столб дыма. Стало известно об атаке на город.

Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил о том, что на Печерске есть попадание в два жилых дома. Несколько ракет над Киевом и областью сбили ПВО.

Из — за массированной ракетной атаки России без света осталась по меньшей мере половина города. Мэр города Виталий Кличко пояснил, что после обстрела пришлось экстренно выключить свет, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

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Пролет ракет был зафиксирован над Полтавской и Черкасской областями. В Черниговской, Винницкой, Полтавской и Сумской областях сработало ПВО.

Кривой Рог

В Кривом Роге на подлете в город 2 ракеты сбили ПВО. В северных районах города зафиксировали попадание в энергетический объект. В него попали 3 ракеты и он фактически разрушен.

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В 15:48 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о третьем пуске ракет.

"Криворукие третью волну ракет выпустили. Оставайтесь в укрытиях".- написал он.

В Житомирской и Черкасской областях сработала противовоздушная оборона. Также в Кривом Роге раздались взрывы — по сообщению военной администрации, сработало ПВО.

Львов:

Также было громко во Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил звуки взрывов во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работает система ПВО.

Во Львовской области враг попал по объекту критической инфраструктуры. В результате массового ракетного удара РФ без света осталось 80% Львова.

Сумы:

В Роменском районе Сумской области днем 15 ноября во время массированной ракетной атаки оккупационных войск на Украину сработала ПВО.

"Сумская область. Роменский район, работало ПВО, сбита ракета. Находитесь в укрытиях до отмены воздушной тревоги! Есть большой риск повторных пусков", — сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Житомир:

Российская армия во вторник, 15 ноября, нанесла два ракетных удара по критической инфраструктуре Житомира. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Враг нанес два ракетных удара по Житомиру — по критической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное", — рассказал мэр.

По его словам, город оказался без электроэнергии.

Хмельницкий:

Оккупанты также целили ракетами по объекту энергетики в Хмельницкой области. Глава ОВА Сергей Гамалий говорит, что в регионе сработало ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработало ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Харьков:

Россия атаковала также объект критической инфраструктуры Харькова.

"Прилеты" по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока нет информации. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", — сообщил городской голова Игорь Терехов.

Мэр подчеркнул, что энергетики и коммунальщики делают все для скорейшей нормализации ситуации в городе.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате массового ракетного удара РФ по Украине без света осталась вся Харьковская область.

Полтава:

Во вторник, 15 ноября, российские войска ударили ракетами по Кременчугскому району Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Прилет" в Кременчугском районе. Объект инфраструктуры. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул руководитель области.

Тернополь:

В Тернопольской области 15 ноября во время масштабной тревоги раздались взрывы. Это – работа ПВО. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Над Тернопольщиной работает ПВО! Не выходите из укрытий!", — написал Труш.

Впоследствии ОВА сообщила, что из-за ракетных обстрелов 90% Тернопольской области остались без электроэнергии. Также могут возникнуть проблемы со связью.

Луцк:

Страна-террористка Россия атаковала ракетами Ковель на Волыни. Из-за атаки весь город обесточен. Об этом сообщили глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко и мэр Ковеля Игорь Чайка.

Мэр Ковеля призвал находиться в укрытиях, поскольку опасность повторного удара очень высока. Впоследствии глава области добавил, что российская ракета попала в объект энергетической инфраструктуры в районе Ковеля. Также Погуляйко призвал волынян запастись всем необходимым из-за перебоев с электроэнергией.

"Информацию о пострадавших выясняем. На месте работают соответствующие службы. В связи с этим на Волыни возможны перебои с электроснабжением. Запаситесь всем необходимым: вода, фонарики, павербанки и т.д. Сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы", – написал он.

Кропивницкий:

Российские террористы ракетами обстреляли Кировоградскую область – зафиксировано два попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Вражеские ракетные удары не прошли и нас. 2 прилета. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе. Жертв нет. Настаиваю! Всем быть в укрытиях! Третья волна ракет!", — написал глава ОВА.

Винница:

Ракетный удар пришелся на объект критической инфраструктуры Винницкой области.

"Есть попадание в объект критической инфраструктуры Винницкой области", – отметил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Без света осталась Молдова:

В результате массового ракетного удара РФ по Украине вечером, 15 ноября, без света остались не только украинцы, но и граждане соседней Молдовы.

Перебои с электроснабжением наблюдаются практически по всей Молдове. В частности, на юге страны обесточены несколько крупных населенных пунктов. Проблемы с электричеством есть также в столице Кишиневе.

Сообщается, что высоковольтная линия Исакча – Вулканешты – МГРЭС прекратила функционировать. Это главная ЛЭП, которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии. Таким образом, поставки электричества из Румынии временно приостановлены. Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину сообщил, что причиной отключений электроэнергии стали ракетные обстрелы Россией энергоинфраструктуры Украины.

Работа украинского ПВО:

Как сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сегодня, 15 ноября, произошла самая массированная ракетная атака по Украине от 24 февраля.

"Выпущено уже 80 ракет, 20 еще летит. Оккупанты превзошли 10 октября. Но наши силы ПВО работают. Есть ущерб", — рассказал Игнат.

Силы противовоздушной обороны сбили 73 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине 15 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Но есть попадание – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры", — отметил он.

Последствия:

В Офисе президента рассказали, что из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий российских ракет было в центральных и северных областях. А самая тяжелая ситуация с электроснабжением в Киеве.

В ОП сообщили, что в столице ситуация очень тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.