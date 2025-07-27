Самая молодая украинка взошла на Говерлу: новый рекорд в 5 лет

Рекорд на Говерле / © Львовская ОГА

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5-летняя Регина Абрамова из Львова стала самым молодым ребенком, самостоятельно покорившим самую высокую вершину Украины — Говерлу. Юная спортсменка преодолела весь маршрут без помощи и установила новый национальный рекорд.

Об этом сообщил Департамент спорта, молодежи и туризма Львовской облгосадминистрации в пятницу, 26 июля.

Девочка самостоятельно прошла путь на высоту 2061 метр за 2 часа и 29 минут. Ее достижение официально зафиксировано как рекорд Украины — она стала самой молодой, кто поднялся на Говерлу без помощи взрослых.

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Рекорд Украины / © Львовская ОГА

Это уже второй рекорд Регины в 2025 году. В апреле она удивила страну, удержавшись в перевернутом висе на кольцах в течение 5 минут и 52 секунд — также рекордный показатель для ее возрастной категории.

Регина является воспитанницей Комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 во Львове. Она активно занимается гимнастикой, участвует в беговых соревнованиях и уже более 20 стартов в разных возрастных категориях.

Во Львовской ОГА отметили, что гордятся такой настойчивостью и силой духа юной спортсменки, а также поблагодарили ее родителей и тренеров за поддержку и развитие таланта.

Рекорд Украины / © Facebook/Леонід Черновецький

«Мы искренне поздравляем Регину, ее семью и наставников с этим удивительным достижением. Это пример для подражания всей молодежи Львовщины и Украины», — говорится в сообщении.

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Напомним, во Львове медики детской больницы святого Николая сделали почти невозможное: выходили девочку, родившуюся на 24-й неделе беременности с весом всего 600 граммов и ростом 30 см.