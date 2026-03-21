"Самая мощная атака за все время войны": в Симферополе прозвучала серия взрывов, сообщают о "добрых дронах"
В ночь на 21 марта в оккупированном Симферополе прозвучала серия мощных взрывов. Местные жители заявляют о массированной атаке "добрых дронов" и называют ее сильнейшей за все время полномасштабной войны.
По данным мониторингового канала « Крымский ветер », в городе был слышен пролет беспилотников, которые в соцсетях называют "добрыми дронами". Первые взрывы прогремели около 00:35, после чего, предварительно, произошел прилет в районе Таврической ТЭС.
Очевидцы сообщают о ярких вспышках, стрельбе и работе российской ПВО. В частности, было слышно «Панцирь», зенитные установки и пулеметы. В районе ТЭС видно зарево пожара, однако что горит — пока неизвестно.
После короткой паузы атака, по словам местных, продолжилась: снова был слышен пролет дронов и серия взрывов. Также появлялись сообщения о возможной детонации боекомплекта после поражения одного из средств ПВО, однако эти данные требуют подтверждения.
Кроме того, в районе Строгоновки включали прожекторы, которые освещали небо во время работы противовоздушной обороны.
Официальной информации от оккупационных властей пока нет. Украинская сторона эти события тоже не комментировала.
Напомним, на днях ССО разгромили пункт управления ракетными комплексами РФ. Речь идет о серии ночных ударов middle strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье.
Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.
Также говорилось, что дальнобойные дроны ССО успешно поразили огневую группу врага. В Школьном дроне ССО уничтожил замаскированный элемент зенитно-ракетной системы С-400.