"Самая мощная атака за все время войны": в Симферополе прозвучала серия взрывов, сообщают о "добрых дронах"

Крым

В ночь на 21 марта в оккупированном Симферополе раздались многочисленные взрывы . Местные жители сообщают о массированной атаке дронов и называют ее самой мощной за все время полномасштабной войны .

По данным мониторингового канала « Крымский ветер », в городе был слышен пролет беспилотников, которые в соцсетях называют "добрыми дронами". Первые взрывы прогремели около 00:35, после чего, предварительно, произошел прилет в районе Таврической ТЭС.

Очевидцы сообщают о ярких вспышках, стрельбе и работе российской ПВО. В частности, было слышно «Панцирь», зенитные установки и пулеметы. В районе ТЭС видно зарево пожара, однако что горит — пока неизвестно.

После короткой паузы атака, по словам местных, продолжилась: снова был слышен пролет дронов и серия взрывов. Также появлялись сообщения о возможной детонации боекомплекта после поражения одного из средств ПВО, однако эти данные требуют подтверждения.

Кроме того, в районе Строгоновки включали прожекторы, которые освещали небо во время работы противовоздушной обороны.

Официальной информации от оккупационных властей пока нет. Украинская сторона эти события тоже не комментировала.

Сезон «хлопка» в тылах РФ — последние новости

Напомним, на днях ССО разгромили пункт управления ракетными комплексами РФ. Речь идет о серии ночных ударов middle strike по объектам врага в оккупированном Крыму и Запорожье.

Уничтожены пункты управления ракетами, замаскированы системы ПВО и склад боеприпасов.

Также говорилось, что дальнобойные дроны ССО успешно поразили огневую группу врага. В Школьном дроне ССО уничтожил замаскированный элемент зенитно-ракетной системы С-400.