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Самая опасная ситуация сейчас в Великой Новоселке – военный обозреватель

Самая опасная ситуация сейчас в Великой Новоселке – военный обозреватель

Из Благодатного враг форсировал р. Мокрые Яли и хочет окружить макаровский гарнизон. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанту снова удалось частично восстановить позиции в Новом Комаре.

Стала известна ситуация возле Раздольного и в районе Нового Комара — на действии на участке фронт продолжаются бои.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях. На время был паритет, но враг добавил оперативных резервов на том участке и снова пытается активно штурмовать.

Оккупанту снова удалось частично восстановить позиции в Новом Комаре.

Самая опасная ситуация сейчас в самой Большой Новоселке, где враг пытается вернуть утраченные позиции и продвигаться дальше.

Наши воины ценой сверхусилий тормозят движение, а также контратакуют по возможности.

Южнее кафир наращивает усилия и группировки, чтобы захватить Макаровку, Сторожево и Времовку.

Из Благодатного враг форсировал р. Мокрые Яли и хочет окружить макаровский гарнизон.

Также есть попытки продвигаться по нашему правому флангу в сторону Новоселки.

Враг сейчас все еще находится на пике своего наступления, поэтому сложно сказать, будет ли удержан пгт. Большая Новоселка вместе с плацдармом даже в течение 2-х последующих недель.

Напомним, стало известно, что ВСУ отвергли россиян вблизи села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ВРГ по состоянию на 16 декабря нет.

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