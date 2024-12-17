Самая опасная ситуация сейчас в Великой Новоселке – военный обозреватель

Оккупанту снова удалось частично восстановить позиции в Новом Комаре.
Стала известна ситуация возле Раздольного и в районе Нового Комара — на действии на участке фронт продолжаются бои.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях. На время был паритет, но враг добавил оперативных резервов на том участке и снова пытается активно штурмовать.
Оккупанту снова удалось частично восстановить позиции в Новом Комаре.
Самая опасная ситуация сейчас в самой Большой Новоселке, где враг пытается вернуть утраченные позиции и продвигаться дальше.
Наши воины ценой сверхусилий тормозят движение, а также контратакуют по возможности.
Южнее кафир наращивает усилия и группировки, чтобы захватить Макаровку, Сторожево и Времовку.
Из Благодатного враг форсировал р. Мокрые Яли и хочет окружить макаровский гарнизон.
Также есть попытки продвигаться по нашему правому флангу в сторону Новоселки.
Враг сейчас все еще находится на пике своего наступления, поэтому сложно сказать, будет ли удержан пгт. Большая Новоселка вместе с плацдармом даже в течение 2-х последующих недель.
Напомним, стало известно, что ВСУ отвергли россиян вблизи села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ВРГ по состоянию на 16 декабря нет.
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