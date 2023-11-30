"Самая правдивая информация": в ВСУ предложили передать ТЦК реестр избирателей

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск "наехал" на некоторых работодателей и вузов, которые, по его мнению, помогают уклонистам.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предложил задействовать реестр избирателей в рамках обновленного подхода к проведению мобилизации.

Об этом он сказал в интервью "Мы – Украина"

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"Я очень сторонник того, чтобы передали реестр избирателей. Он наиболее заполнен и он показывает, кто где голосовал в свое время. Это наиболее правдивая информация. Я понимаю, что сейчас кто-то начнет кричать, что "вот это сразу ограничит людей до выборов", – говорит Тимочко.

По его словам, сейчас нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе.

"А обо всех остальных нюансах, что кому дискомфортно, это можно будет говорить потом, когда мы уже выгоним врага и тогда уже о своем дискомфорте каждый обязательно расскажет. Сейчас вопрос победы – приоритет", – отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

"Работодатели и вузы помогают уклонистам"

По мнению Тимочка, некоторые работодатели и заведения высшего образования помогают уклонистам избежать мобилизации законным путем.

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"Должен быть расширен спектр соискателей пятого или десятого образования. Реально этим злоупотребляют до сих пор некоторые вузы. Мы понимаем, что это коррупция, хоть и легальная.

Должен быть решен вопрос о броне, потому что очень злоупотребляют определенные торговые центры. Сотрудники ТЦК приходят в торговый центр, а там в должности грузчика, который находится под броней, – четыре грузчика на 0,25 ставки", – подытожил Иван Тимочко.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

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