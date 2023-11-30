"Самая правдивая информация": в ВСУ предложили передать ТЦК реестр избирателей

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск "наехал" на некоторых работодателей и вузов, которые, по его мнению, помогают уклонистам.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предложил задействовать реестр избирателей в рамках обновленного подхода к проведению мобилизации.
Об этом он сказал в интервью "Мы – Украина"
"Я очень сторонник того, чтобы передали реестр избирателей. Он наиболее заполнен и он показывает, кто где голосовал в свое время. Это наиболее правдивая информация. Я понимаю, что сейчас кто-то начнет кричать, что "вот это сразу ограничит людей до выборов", – говорит Тимочко.
По его словам, сейчас нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе.
"А обо всех остальных нюансах, что кому дискомфортно, это можно будет говорить потом, когда мы уже выгоним врага и тогда уже о своем дискомфорте каждый обязательно расскажет. Сейчас вопрос победы – приоритет", – отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск.
"Работодатели и вузы помогают уклонистам"
По мнению Тимочка, некоторые работодатели и заведения высшего образования помогают уклонистам избежать мобилизации законным путем.
"Должен быть расширен спектр соискателей пятого или десятого образования. Реально этим злоупотребляют до сих пор некоторые вузы. Мы понимаем, что это коррупция, хоть и легальная.
Должен быть решен вопрос о броне, потому что очень злоупотребляют определенные торговые центры. Сотрудники ТЦК приходят в торговый центр, а там в должности грузчика, который находится под броней, – четыре грузчика на 0,25 ставки", – подытожил Иван Тимочко.
Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.
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