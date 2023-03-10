Самая сложная ситуация с начала войны: мэр Житомира рассказал о последствиях "прилетов"

В результате ударов вражеских дронов по объекту критической инфраструктуры в Житомире сложилась самая сложная ситуация за все время российских обстрелов. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии составляет 75%.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в эфире одного из телеканалов.

После вчерашней атаки агрессорка России получает всего 25% нужной энергии.

"Уличное освещение не включали. Электротранспорт не работает. Облэнерго дало графики отключений: пока 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день", — подчеркнул городской голова.

По его словам, после вражеского удара в городе сразу исчезла электроэнергия. Службы сразу же начали подключать объекты критической инфраструктуры. Не возникло из проблем с больницами, говорит Сухомлин, потому что они переведены на генераторы.

Накануне Сухомлин рассказывал, что в городе возникла сложная ситуация с начала войны с точки зрения обеспечения электроэнергией Житомира. "Все эти месяцы и у нас была более-менее нормальная ситуация, если сравнивать с другими областями. А сегодня мы оказались в очень сложной ситуации, она одна из самых сложных в Украине сегодня", — говорит мэр.

Атака на Житомирщину

В ночь на 9 марта российские войска атаковали беспилотниками Shahed Житомир. Никто из людей не пострадал. Впрочем, было попадание в объект инраструктуры – воров ударил по подстанции.

Также были попадания в области. В результате удара почти 150 тысяч абонентов не имеют электроэнергии. На месте атаки возник пожар. Жертв и пострадавших тоже нет.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что до Житомира долетели два дрона-камикадзе, которые были промаркированы надписью "Герань". Ситуация после атаки дронов тяжелая, но полностью контролируемая.

Читайте также:

Дроны-убийцы над Житомирщиной: последствия попаданий. Что на границе с Белоруссией?