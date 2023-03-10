Самая сложная ситуация с начала войны: мэр Житомира рассказал о последствиях "прилетов"

Город получает всего 25% нужной энергии.
В результате ударов вражеских дронов по объекту критической инфраструктуры в Житомире сложилась самая сложная ситуация за все время российских обстрелов. Был уничтожен объект критической инфраструктуры. Дефицит электроэнергии составляет 75%.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в эфире одного из телеканалов.
После вчерашней атаки агрессорка России получает всего 25% нужной энергии.
"Уличное освещение не включали. Электротранспорт не работает. Облэнерго дало графики отключений: пока 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день", — подчеркнул городской голова.
По его словам, после вражеского удара в городе сразу исчезла электроэнергия. Службы сразу же начали подключать объекты критической инфраструктуры. Не возникло из проблем с больницами, говорит Сухомлин, потому что они переведены на генераторы.
Накануне Сухомлин рассказывал, что в городе возникла сложная ситуация с начала войны с точки зрения обеспечения электроэнергией Житомира. "Все эти месяцы и у нас была более-менее нормальная ситуация, если сравнивать с другими областями. А сегодня мы оказались в очень сложной ситуации, она одна из самых сложных в Украине сегодня", — говорит мэр.
Атака на Житомирщину
В ночь на 9 марта российские войска атаковали беспилотниками Shahed Житомир. Никто из людей не пострадал. Впрочем, было попадание в объект инраструктуры – воров ударил по подстанции.
Также были попадания в области. В результате удара почти 150 тысяч абонентов не имеют электроэнергии. На месте атаки возник пожар. Жертв и пострадавших тоже нет.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что до Житомира долетели два дрона-камикадзе, которые были промаркированы надписью "Герань". Ситуация после атаки дронов тяжелая, но полностью контролируемая.
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