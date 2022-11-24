Самая сложная ситуация с водоснабжением в 6 областях Украины – Зеленский

В целом проблемы с водой в домах украинцев до сих пор существуют в 15 областях.
В четверг, 24 ноября, в Украине продолжались восстановительные работы для того, чтобы вернуть в дома жителей электричество, тепло, водоснабжение и связь.
Об этом говорил во время традиционного вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, на вечер этого дня в 15 областях еще есть проблемы с водой.
"Сложнее всего – Киевская, Кировоградская, Днепропетровская, Львовская, Полтавская и Харьковская области. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем водоснабжение и тепло”, — сообщил президент.
Ситуация по электроснабжению остается сложной почти во всех регионах, но блэкаут понемногу отменяется, ежечасно свет возвращается к новым потребителям.
"Тяжелее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть и в других регионах”, — отметил Зеленский.
Президент заверил, что и энергетики, и коммунальщики, и частные предприятия выполняют свою часть работы, при этом все работают максимально сообща.
Зеленский поблагодарил ГСЧС и всю систему областных администраций за быстрое развертывание сети Пунктов Незламности.
“В целом по состоянию на данный момент запущено 4362 пункта в большинстве регионов. И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти в соответствии с тем, как пункты будут снабжаться генераторами и связью”, — проинформировал украинский лидер.
Напомним, 24 ноября в КГГА сообщили, что во всех районах Киева возобновили водоснабжение.
Читайте также: