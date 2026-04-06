"Самая страшная атака": одессит рассказал, как спасся во время ночного обстрела РФ

Атака на Одессу 6 апреля

Российские войска ударили по Одессе ночью 6 апреля. Пострадавшие рассказали о пережитом.

Об этом рассказал житель Одессы в эфире "Новини Live".

«Отделался легкой кровью»: одессит рассказал о самом страшном обстреле

В момент атаки он находился дома с мамой и девушкой.

«Самая сильная атака в моей жизни. То, что произошло сегодня, самое ужасное. Я отделался легкой кровью», — поделился парень.

Первый «Шахед» жители услышали, но не отреагировали.

«Когда подлетал второй "Шахед", он глушил мотор, мы быстро поднялись и стали к несущим. Буквально 5 секунд — и взорвалось. Окна вылетели, пыль, дым. Ничего не видно. Все, что успел, схватил. Спустился вниз. Через минут 20 поднялся, забрал деньги, документы. И уже помогал пострадавшим. Девушку выносил "скорой", у нее перелом. Нога синяя вся», — рассказал парень.

Потерпевший признает, что в целом ему повезло, потому что квартира и дорогостоящие вещи, скорее всего, уцелели. Если бы дрон повернул на несколько метров, жилье было бы полностью разрушено.

Атака на Одессу — что известно

В понедельник, 6 апреля, российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. Ночной обстрел унес жизни трех человек, в том числе ребенка. Есть несколько пострадавших, которые были госпитализированы в больницу. Известно о людях в тяжелом и среднем состоянии. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура — многоэтажки, частные дома, детские заведения и автомобили. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Впоследствии появились ужасные детали о последствиях удара по Одессе . Так, россияне убили мать с двухлетним ребенком. Известно, что количество пострадавших выросло до 15 человек.