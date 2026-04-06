"Самая страшная атака": одессит рассказал, как спасся во время ночного обстрела РФ
Жители Одессы продолжают приходить в себя после кровавой атаки РФ на город.
Российские войска ударили по Одессе ночью 6 апреля. Пострадавшие рассказали о пережитом.
Об этом рассказал житель Одессы в эфире "Новини Live".
«Отделался легкой кровью»: одессит рассказал о самом страшном обстреле
В момент атаки он находился дома с мамой и девушкой.
«Самая сильная атака в моей жизни. То, что произошло сегодня, самое ужасное. Я отделался легкой кровью», — поделился парень.
Первый «Шахед» жители услышали, но не отреагировали.
«Когда подлетал второй "Шахед", он глушил мотор, мы быстро поднялись и стали к несущим. Буквально 5 секунд — и взорвалось. Окна вылетели, пыль, дым. Ничего не видно. Все, что успел, схватил. Спустился вниз. Через минут 20 поднялся, забрал деньги, документы. И уже помогал пострадавшим. Девушку выносил "скорой", у нее перелом. Нога синяя вся», — рассказал парень.
Потерпевший признает, что в целом ему повезло, потому что квартира и дорогостоящие вещи, скорее всего, уцелели. Если бы дрон повернул на несколько метров, жилье было бы полностью разрушено.
Атака на Одессу — что известно
В понедельник, 6 апреля, российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. Ночной обстрел унес жизни трех человек, в том числе ребенка. Есть несколько пострадавших, которые были госпитализированы в больницу. Известно о людях в тяжелом и среднем состоянии. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура — многоэтажки, частные дома, детские заведения и автомобили. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Впоследствии появились ужасные детали о последствиях удара по Одессе . Так, россияне убили мать с двухлетним ребенком. Известно, что количество пострадавших выросло до 15 человек.