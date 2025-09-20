Самая тяжелая летающая птица Европы живет в Украине: что известно и где увидеть

Дрофа евразийская. Фото Andrej Chudý / CC BY-SA 2.0

В Украине живет самая большая летающая птица Европы — дрофа евразийская. Она является самым большим пернатым, который способен взлетать в нашей стране, и входит в число крупнейших птиц мира. Из-за редкости этот вид занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила ветеринар-специалист по лечению птиц Анастасия Кибец изданию УНИАН.

По словам эксперта, дрофы поражают своими размерами. Самцы обычно весят от 7 до 18 килограммов, тогда как самки меньше — от 4 до 8. Вес зависит от кормовой базы и состояния здоровья отдельной особи.

Дрофы — всеядные, они питаются зерном, опавшими фруктами и овощами. Кроме растительной пищи, птицы потребляют молодую траву, насекомых, а также мелких животных — ящериц, змей и мышей.

Интересно, что у дроф всего три пальца на лапах — задний отсутствует. Такое строение помогает им быстро бегать. Хотя птицы способны летать, в случае опасности они чаще спасаются именно бегом.

В Украине дрофы чаще всего встречаются в степных районах юга и Левобережья: в Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму. До полномасштабного вторжения России их численность составляла примерно 800-1000 особей. Наибольшая часть популяции обитала на территории заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области. Сейчас, из-за оккупации и пожаров, которые возникали там от ракетных ударов, сохранение вида оказалось под угрозой.

Весной у самцов дрофы происходят заметные изменения во внешности. На груди появляется рыжеватый «воротник», а по бокам вырастают белые «усы». Такие признаки делают их более привлекательными для самок. Кроме того, в это время самцы выполняют демонстративные «танцы», что также является элементом брачного поведения.

Таким образом, дрофа — это уникальная птица-великан, которая не только поражает своими размерами, но и остается важной частью украинской степной природы. В то же время из-за войны и потери природных территорий ее выживание сейчас под угрозой.

