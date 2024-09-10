Самая тяжелая зима и зарплаты военным: главное из пресс-конференции премьера Шмыгаля

В частности, премьер сказал, что госбюджет до конца этого года нуждается в дополнительных 500 миллиардах гривен на армию. Потому что в планировании сметы закладывали прогноз завершения войны на лето 2024-го.

Сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль сделал ряд важных заявлений. ТСН.ua кратко собрал важнейшие пункты выступления украинского премьера.

Самая тяжелая зима

Шмыгаль предупредил, что эта зима, вероятно, станет самой тяжелой за всю историю независимости.

"Энергетическая устойчивость – один из наших самых больших вызовов этой зимой и осенью. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, эта (зима) будет не менее тяжелой, возможно самой тяжелой", — предупредил премьер.

По его словам, пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света.

"Воюй или работай": правительство усовершенствует систему бронирования

Премьер рассказал, что Кабмин работает над усовершенствованием системы бронирования работников от мобилизации.

"Должны быть очень справедливые, прозрачные, понятные правила бронирования и ответ, почему забронированный или работник на той или иной должности не идет воевать. Все вещи сейчас на срезе с военными дорабатываем и, думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационным, очевидно, будут изменения существующих параметров бронирования для украинцев", – говорит Шмигаль.

Возвращение украинцев из-за границы

По словам премьера, в начале полномасштабной войны 95% украинцев, выехавших за границу, намеревались вернуться в Украину. Однако на сегодняшний день их доля уменьшилась до менее 80%. По предварительным данным, за рубежом находится 7,5 млн украинцев.

Поэтому для поощрения людей возвращаться домой было создано новое Министерство возвращения украинцев.

Зарплаты военным и финансирование армии

Госбюджет до конца этого года нуждается в дополнительных 500 миллиардах гривен на армию. Потому что в планировании сметы закладывали прогноз завершения войны на лето 2024-го.

"Когда мы планировали бюджет 2024 года совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно, в бюджете были запланированы военные расходы такими, какие они сейчас есть", — отметил глава правительства.

Шмыгаль признал, что на 2025 год денег на войну пока нет.

"В 2025-й год сегодня фактически мы заходим с нуля... Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно. Одним из источников, мы видим, это увеличение военного сбора", – добавил он.

Пенсии

В Украине следующую индексацию пенсий проведут в марте 2025 года – как это делали в 2023 и 2024 годах. Правительство обещает найти на это деньги.

Когда Украина вступит в ЕС

Шмыгаль заявил, что цель государства – не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в Евросоюз.

"Но в целом стратегически мы понимаем, что наше вступление в Евросоюз должно быть неотъемлемой частью справедливого мира. Это, собственно, наша стратегическая цель", – сказал он.

Загрязнение реки Сейм

Загрязнение воды в реке Сейм и мор рыбы произошло из-за сахарного завода в российском городе Теткино, сообщил премьер. Россияне сбросили в водоем нечистость от работы сахарного завода.

Он заверил в отсутствии угрозы жизни и здоровью людей. В частности, нет угрозы и для водозаборов Чернигова на реке Десна, а также на реке Днепр в Киеве.

Новости ТСН 16:00 10 сентября. Шмыгаль о зиме и энергетике, РФ под Покровском, новое в Дии

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