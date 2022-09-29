Самая тяжелая зима в Европе: в правительстве ответили, готова ли Украина к отопительному сезону

По данным Минрегиона, Украина готова к отопительному сезону на 88%. В первой декаде октября этот показатель должен приблизиться к 100%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания Антикризисного энергетического штаба.

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По его словам, главы почти 140 городов вместе с Минрегионом и "Нефтегазом" провели усиленную подготовку к зиме. Разработаны антикризисные планы каждой области.



По информации министра Минэнерго, сейчас Украина имеет около 2 млн. тонн угля и почти 14 млрд. куб. м газа. Шмигаль поставил задачу перед НАК "Нафтогаз" и Минэнерго увеличить к началу отопительного сезона количество газа, угля и мазута.



Кроме этого, во время заседания заслушали руководителя Госинспекции по энергетическому надзору по ремонтным программам и руководителю НКРЭКУ по финансовому состоянию предприятий энергетической отрасли.

"Вся Европа готовится к самой сложной зиме из-за агрессии россии. Украина также должна достойно и собранно пройти этот отопительный сезон. По результатам работы Антикризисного энергетического штаба дана задача максимально ускориться в вопросе накопления энергоресурсов и разработать планы их бережливого использования в осеннее время. рассмотреть возможности оперативного увеличения собственной добычи газа и угля, корректировки энергобалансов и стимулирования уменьшения потребления электроэнергии в пиковые часы", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее писали, как начнётся отопительный сезон 2022 года. В частности, когда включат тепло в Киевской области, где в Украине его не будет.

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