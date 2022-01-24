"Самая виновата": историю девушки из Кривого Рога, которую изнасиловал учитель на выпускном, рассказали в комиксе

"Самая виновата": историю девушки из Кривого Рога, которую изнасиловал учитель на выпускном, рассказали в комиксе

Дело девушки трижды закрывали правоохранители.

В Украине создали комикс о том, как травят жертву изнасилования, и как правоохранители "закрывают глаза" на некоторые вещи. Благодаря комиксам его авторы рассказали историю школьницы из Кривого Рога, которую изнасиловал учитель хореографии на выпускном.

Об этом сообщает "Повага".

Проект Inker создал комикс, рассказывающий историю выпускницы из Кривого Рога, которая заявила, что ее изнасиловал учитель на выпускном. В фокусе рассказа – права человека.

"Пол года назад Оля рассказала полиции об изнасиловании, но ей никто не поверил. В процессе следствия Оля неоднократно сталкивалась с презрением и давлением. Копы даже посоветовали выпускнице выйти замуж за насильник", — напоминают авторы комикса.

Отмечается, что дело девушки трижды закрывалось, а недавно ее защитнице через суд удалось добиться ее повторного открытия.

Над комиксом работали журналистка Мария Блиндюк, артдиректор Inker Александр Демин, главный редактор проекта Самуил Проскуряков и украинская художница Анна Коваль.

Напомним, что в Кривом Роге Днепропетровской области во время выпускного учитель изнасиловал девушку. При этом в полиции жертве предложили "сыграть свадьбу" с обидчиком.

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