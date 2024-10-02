Самая высокая ценность – воля: португальский художник создал картину в поддержку Украины (фото)

Известный португальский художник Витор Рапозо создал картину в поддержку Украины. Традиционно он изобразил ее на песке.

Об этом пишет МИД Украины.

Украинский дух воли в Португалии

Как сообщили в ведомстве, специализирующийся на песке португальский художник Витор Рапозо создал потрясающее произведение в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Португальский художник Витор Рапозо

Это песчаное произведение на одном из пляжей Алгарве стало его седьмой работой, посвященной Украине.

Португальский художник Витор Рапозо

"Уникальная философия и образ жизни, которые воплощает volia, — это то, что многие во всем мире могут принять и сделать частью своей жизни", — отметили в МИД.

Напомним, картины на руинах Харькова создает волонтер из Китая. 25-летний Ричард Чжунг приехал в Харьков помогать переселенцам из прифронтовых районов области. Вместе с другими волонтерами готовит горячие обеды, а в свободное время разрисовывает разбитые высотки на Северной Салтовке. Через несколько недель создал уже семь артобъектов.

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