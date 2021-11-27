Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Самая высокая свеча памяти: на горе Поп Иван спасатели почтили жертв Голодомора (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Самая высокая свеча памяти: на горе Поп Иван спасатели почтили жертв Голодомора (фото)

facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон".

На горе Пип Иван в субботу, 27 ноября, спасатели почтили жертв Голодомора, зажег свечу памяти.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Мы помним!", — говорится в сообщении.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон". Сооружение, которой находися на горе. 

В комментариях украинцы поблагодарили спасателей за неравнодушие.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

Читайте также:

Голоса голодомора | Что еще в 80-х решились рассказать очевидцы страшных событий 1932-1933 годов

Голоса голодомора | Что еще в 80-х решились рассказать очевидцы страшных событий 1932-1933 годов
Следующая публикация