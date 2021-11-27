Самая высокая свеча памяти: на горе Поп Иван спасатели почтили жертв Голодомора (фото)

Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон".

На горе Пип Иван в субботу, 27 ноября, спасатели почтили жертв Голодомора, зажег свечу памяти.

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Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Мы помним!", — говорится в сообщении.

facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон". Сооружение, которой находися на горе.

В комментариях украинцы поблагодарили спасателей за неравнодушие.

facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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