Самая высокая свеча памяти: на горе Поп Иван спасатели почтили жертв Голодомора (фото)

Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон".
На горе Пип Иван в субботу, 27 ноября, спасатели почтили жертв Голодомора, зажег свечу памяти.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"Мы помним!", — говорится в сообщении.
Свечу памяти спасатели зажгли в помещении бывшей обсерватории "Белый слон". Сооружение, которой находися на горе.
В комментариях украинцы поблагодарили спасателей за неравнодушие.
Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.
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