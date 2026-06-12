Самая высокая зарплата пехотинца в мире: Зеленский раскрыл детали масштабной трансформации армии

Минобороны вводит новые контракты и рекордные выплаты для военных / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В пятницу, 12 июня, украинское правительство совместно с оборонным ведомством представило детальный план масштабной военной реформы , направленной на усиление войска и сохранение жизней защитников. Главным новшеством станут беспрецедентные финансовые стимулы для бойцов на передовые и прозрачные правила прохождения службы по контракту.

О деталях этих шагов по трансформации армии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Самая высокая зарплата пехотинца и финансовые изменения

Согласно новому плану, украинские пехотинцы станут самыми высокооплачиваемыми боевыми специалистами в мире. Глава государства официально анонсировал масштабное повышение зарплат для военных , которое будет напрямую зависеть от количества и сложности выполняемых боевых задач. Уровень выплат для бойцов первой линии в среднем составит 300 000 гривен в месяц, а максимальная сумма выплат для штурмовиков сможет достигать 460 000 гривен.

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"Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинке", - отметил Владимир Зеленский.

Каждый день пребывания бойца непосредственно на позициях будет дополнительно оцениваться в 10 000 гривен. За участие в ударно-розыскных действиях защитники будут получать 20 000 гривен ежедневно, а сутки непосредственных штурмовых действий принесут военному 40 000 гривен. Существенные финансовые изменения коснутся и военнослужащих в тылу, минимальное денежное обеспечение которых вырастет с 20 000 до 30 000 гривен.

Также в рамках реформы государство планирует ровно в 2 раза увеличить должностные оклады командиров боевых подразделений. Первые обновленные доплаты военнослужащие ожидают получить уже в июне 2026 г. после утверждения соответствующего механизма Кабинетом Министров.

В настоящее время в ведомстве и Кабмине активно обсуждают, как правильно распределить средства, чтобы обеспечить стабильность финансирования на фоне трансформации. Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что новый проект масштабной реформы армии будет официально представлен всем народным депутатам уже в ближайшие недели.

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Новые типы контрактов, технологии и рекрутинг

Министерство обороны вводит 3 новых типа соглашений по прохождению службы: пехотно-штурмовой на 10 или 14 месяцев, а также боевой и базовый контракты сроком на 24 месяца. После успешного завершения контракта государство гарантирует каждому военному надежную отсрочку от дальнейшей мобилизации на срок от 6 месяцев. Действующие контрактники смогут переподписать соглашения на новых условиях с учетом отслуженного времени.

Отдельное внимание инициаторы перемен уделили справедливому подходу к ветеранам, которые дольше воюют на передовой. К концу 2026 года начнется процесс постепенного увольнения со службы бойцов, которые провели больше времени на боевых позициях. Для штурмовиков и пехотинцев также внедрят систему мишн-контроля для подтверждения пребывания на позициях, гарантирования выплат и более быстрого поиска раненых.

Параллельно с этим власти готовят серьезное упрощение переводов в армии через мобильное приложение «Армия+», что позволит бойцам автоматически переходить в пределах своего участка фронта. Также Украина планирует открыть рынок рекрутинга для привлечения иностранных добровольцев через частные компании, чтобы легионеры составляли более 50 процентов от общего количества штурмовиков. Для оценки работы бригад внедрят систему с более чем 160 показателями эффективности, а для тех, кто в СЗЧ, откроют ограниченное по времени окно возврата.

Концепция реформы и ситуация с ТЦК

Напомним, ранее команда Министерства обороны уже представила народным депутатам масштабную реформу военной службы для ознакомления с концепцией перемен. Тогда речь шла о существенном повышении базовых окладов и новых условиях финансового поощрения для тех, кто выполняет задачи непосредственно на первой линии фронта.

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Разработчики концепта отмечали, что эти обновления не будут касаться самих процессов мобилизации или деятельности военкоматов. Главной целью реформы является создание четких сроков службы до 2 лет и предоставление гарантированного отдыха военным после получения ранений.

В то же время реформа ТЦК, по мнению правительства, сейчас не ко времени. Премьер-министр назвала запланированную реформу Территориальных центров комплектования самой сложной, поэтому к ее реализации государство перейдет только после полного урегулирования вопросов оплаты труда военнослужащих.

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