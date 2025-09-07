Самая жестокая атака РФ по Украине за всю войну: где раздавались взрывы, что известно о жертвах и пострадавших

Украина пережила мощную атаку / © Getty Images

В ночь на 7 сентября Россия нанесла самый масштабный воздушный удар с начала полномасштабной войны против Украины. По данным Воздушных сил Украины, агрессор применил 818 средств воздушного нападения, в том числе в список попали ударные дроны, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Несмотря на рекордную атаку России по Украине, силы противовоздушной обороны смогли уничтожить или подавить 751 цель, что составляет более 90% всех запущенных средств поражения.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном ударе.

Киев и область

В Святошинском районе Киева было попадание в 9- и 16-этажку. Погибли два человека, среди них — младенец. Еще 18 человек пострадали.

После массированной российской атаки ограничено движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе.

В столице атаковали жилые дома / © Associated Press

Также в Дарницком районе в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом.

Под удар попал Кабмин / © Getty Images

Из-за массированной атаки дронов в Броварах Киевской области пострадала 18-летняя девушка, ее госпитализировали. В нескольких районах повреждены дома, а в Фастовском — конюшня, там погибли семь лошадей.

Утром премьер Юлия Свириденко сообщила, что здание Кабмина повреждено из-за атаки. В своем сообщении она призвала мир дать оружие, чтобы оградить украинцев от вражеских ударов.

Пожар в центре Киева / © Associated Press

Днепропетровщина

Ночью и утром российские войска нанесли удары по нескольким районам Днепропетровщины с помощью дронов, ракет и артиллерии. В результате атак есть жертвы и раненые, а также значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Кривом Роге из-за атак БпЛА и ракет произошло несколько пожаров, повреждены многоэтажки, предприятие и админздание. Трое мужчин получили ранения.

В Никопольщине погиб 54-летний мужчина. Еще один мужчина пострадал.

Одесская область

В Одессе под атакой находилась гражданская инфраструктура и жилая застройка, зафиксировано несколько пожаров. Пострадали три человека.

В результате попаданий поврежден многоэтажный жилой дом — пожарные ликвидировали возгорание на верхнем этаже.

Также возникли возгорания в 9-этажке, складском здании и авто, поврежден Дворец спорта. Пожары ликвидированы.

«Больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности. В результате удара есть повреждение энергетической инфраструктуры. В настоящее время более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались», — сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Как пишет Думская, в результате дроновой атаки на Одессу пострадал Дворец спорта. Это уже не первый случай повреждения здания. В результате прилета двух баллистических ракет в Одессе 25 марта прошлого года во Дворце спорта частично обрушился потолок и было разрушено более 1200 квадратных метров остекления.

Полтавская область

В Полтавской области в Кременчугском районе поврежден дом, автомобиль и предприятие. В Кременчуге — дорожное покрытие моста через Днепр. В Полтавском районе обломки дрона повредили административное здание.

Запорожье

Ночью регион атаковали «Шахеды». По данным главы ОВА Ивана Федорова, возник пожар на предприятии площадью почти 1000 квадратных метров, есть повреждение зданий.

Предприятие потерпело разрушения, к счастью, люди не пострадали.

Кроме того, враг атаковал Ореховскую громаду. Женщина и мужчины погибли.

РФ ударила КАБами

Россияне также ударили управляемыми авиабомбами по Новопавловке.

«Разрушены дома. Есть погибшая, поисково-спасательные работы продолжаются», — уточнил он.

Сумская область

Неспокойно было и в Сумской области — там погибла женщина, среди пострадавших 9-летний ребенок.

В Сумской области возникли пожары из-за атаки

Ранним утром стало известно, что российские захватчики поздно вечером, 6 сентября, атаковали палатки с гражданскими людьми в пригороде Путивльской громады.

«Мирный отдых людей враг превратился в трагедию. От обломочного ранения погибла 51-летняя женщина — еще до приезда медиков», — сообщил Олег Кальченко, глава ОВА.

В Хмельницкой области также гремели взрывы, ОВА сообщила об атаке дронами. В Херсонской области оккупанты убили одного человека, повредили инфраструктуру и жилые дома.