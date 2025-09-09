Самая живописная дорога Львовщины: где расположена Турковская восьмерка (фото)

Турковская восьмерка. Фото: ukrainian_travels

«Турковская восьмерка» — один из самых красивых серпантинов Украины, который находится на дороге H-13 Львов — Самбор — Ужгород вблизи села Явора.

Об этом сообщил блог ukrainian_travels.

Особенность этого участка дороги заключается в ее изгибах, которые создают эффект восьмерки и открывают панорамные виды на горные склоны и реку Стрый. Туристы отмечают, что наиболее живописной дорога становится осенью, когда рядом с вечнозеленой хвоей можно увидеть разнообразие цветов — от желтого до багрового и ярко-оранжевого.

Туристам советуют делать остановку справа после спуска с серпантина, чтобы насладиться видами. В соцсетях пользователи делятся впечатлениями от путешествий по этой локации: «Ездил там, вид при спуске невероятный», «А осенью такие краски вокруг».

Кроме «Турковской восьмерки», путешественники могут увидеть и другие интересные места рядом. Среди них — озеро возле «Певческого поля», где можно отдохнуть на природе, Яворская ГЭС и Турковский карьер, которые также известны своими пейзажами.

