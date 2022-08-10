"Самим интересно": военный эксперт предположил, что могло "сжечь" аэродром оккупантов в Крыму

Объект могли вывести из строя комплекс Harpoon или ATACMS.

Такое предположение в эфире "Фейгина Live" сделал военный эксперт Олег Жданов.

"То, что это ВСУ нет сомнения. А вот чем попали, здесь может быть несколько версий. Одна из которых, это комплекс Harpoon, он противокорабельный, но имеет возможность поражать наземные цели. И второй вариант - это ATACMS".

Он добавил, что военные специалисты найдут обломки и определят, чем именно был нанесен удар.

"Нам самим будет интересно узнать, чем же действительно попали в аэродром", — сказал Жданов.

Он также напомнил, что до оккупации РФ Крыма в Саках размещалась украинская авиабригада.

"Это — единственная авиабригада, которая во время оккупации Крыма взлетела, и россияне махали им вслед, когда они вылетели в Одессу в 2014 году. Там размещались "летающие лодки". Там взлетная полоса и "рулежка" уходят прямо в море. Самолет заходит просто в море. в воду и слетает прямо с воды, точно так же и садится.В самом населенном пункте Новофедоровка — базохранилище.Там должны были лежать торпеды, которые несли эти самолеты, морские бомбы, в том числе глубинные, и другое военно-техническое имущество.Почему могло быть много взрывов — могла быть просто детонация", — заметил военный эксперт.

Напомним, что день 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прогремела серия мощных взрывов. Известно, что аэродром является одним из ключевых для российской авиации на полуострове, который она использует для авиаударов по Украине.

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