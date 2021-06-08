Самки прыгают на людей: в Днепре активизировались ядовитые пауки

Жители находят ядовитых пауков на огородах и опасаются такого соседства.

В Самарском районе Днепра в поселке Одинковка местные находят у себя на земельных участках ядовитых пауков и их норы.

Так, недавно местный житель поймал огромного паука и спросил в сети, что это за вид.

"Подскажите, пожалуйста, что за паук, нашли в норе на огороде, Игрень. Одинковка", — написал Станислав Жовненко.

В комментариях пользователи Сети отметили, что это — южнорусский тарантул.

Укус этой заразы, ядовит. Вплоть до летального исхода. Высокая температура до 48 часов, сильный отек, лихорадка, жар, жжение, зуд. Мою бабушку укусил 2 года назад, рука стала, как боксерская перчатка, оперировали. Особенно опасен для животных, стариков и детей до 16 лет.

Агрессивно ведут себя самки с детьми. Могут прыгать вверх до метра. Наблюдала, как мама оберегала своих малышей. Честно говоря, страшно.

Я, будучи подростком, видел, как он прыгает и стреляет жидкостью в прыжке. Ужас.

Что-то их очень много развелось.

Справка. Тарантула южнорусского считают самым пауком в Украине. Длина его тела составляет от 2 до 3,5 см, а с лапами - от 4 до 7 см. Тело покрыто густыми волосками и темными полосами, которые украшают головогруди. Там же размещена черное пятно - характерная черта, напоминает шапочку. Укус тарантула для человека большей частью не смертельный, у некоторых людей может проявляться аллергическая реакция, сопровождающаяся сильной болью, отеком, ощущением зуда, сыпью вокруг места укуса. В тяжелых случаях - затрудненное дыхание, тошнота, рвота, головокружение, нередко развивается анафилактический шок.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области мужчину укусил паук. В результате пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги.

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