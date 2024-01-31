Саммит Европейского Союза: какую сумму могут согласовать для Украины и есть ли "план Б"

В четверг, 1 февраля состоится саммит ЕС. На нем 27 стран-членов могут согласовать 50 миллиардов финансовой помощи для Украины.



Об этом в эфире телемарафона сказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.



"Готовясь к этому вечеру, я пересматривала информацию от коллег. Я думаю, что есть значительный уровень уверенности, что мы сможем как 27 стран-членов согласовать 50 миллиардов финансовой помощи для Украины", – говорит посол.

В то же время, она заверила: у ЕС всегда есть "план Б", и он хорошо готовится к этому. Наше государство не оставят без финансирования.

"Евросоюз здесь и мы преданы поддержке Украины, и мы найдем ту поддержку, которая вам нужна. Мы готовы к этому, но я думаю, что мы сосредоточены на том, чтобы провести до конца план А", – подчеркнула Матернова.

По ее словам, в случае принятия, первая часть помощи для Украины может составить несколько миллиардов и поступит к концу первого квартала.

Ранее говорилось, что в этом году Украина получит помощь от ЕС на сумму 21 миллиард евро. Речь идет о предоставлении оружия, боеприпасов и другого оборудования.

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