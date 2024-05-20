Саммит мира и разговор с Сырским о фронте – главное из обращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении подвел итоги суток, 20 мая.

Подготовка к Саммиту мира

Сегодня глава государства провел длительное совещание – промежуточный анализ подготовки к Саммиту мира. Речь шла о том, какие государства будут на Саммите, а с которыми нужно еще поработать.

Он заверил, что Саммит будет действительно глобальным, лидеры всех континентов будут представлены.

"Многие нации, которые ценят нормальное, мирное сожительство народов. Мы понимаем уже и содержательное наполнение Саммита — какой результат встречи должны получить. В течение трех недель, которые остаются до Саммита, успеем поработать с десятками лидеров и государств – еще теми, кого мы ожидаем на Саммите. Сегодня говорил с премьер-министром Хорватии. Хорватия – господин Премьер-министр – подтверждает свое участие", - сказал Зеленский.

Кроме того, Хорватия также поддерживает вступление Украины в Евросоюз. В свою очередь украинские власти работают ради присоединения Хорватии к декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности для нашего государства.

"И важно, что уже фактически подготовлено несколько новых соглашений безопасности с государствами Европы, еще несколько соглашений с нашими партнерами сейчас — на стадии согласования конкретных деталей. И в ближайшее время усилим эту новую архитектуру безопасности для нашей страны. Будут подписаны новые соглашения", — заверил Зеленский.

Ситуация на фронте

Президент Зеленский говорил сегодня с Главкомом о ситуации, в частности, по донецким направлениям, на Харьковщине.

Зеленский заверил, что повсюду Силы обороны сохраняют контроль.

Оккупанты в свою очередь активно применяют управляемые авиабомбы – и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев Харьковской области, и в других местах боев.

"Это снова и снова возвращает к потребности в ПВО – в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно снизить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты. К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы "петриотов" нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие", – подытожил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Reuters в Киеве в понедельник, 20 мая. Он также отметил, что США сопротивлялись призывам Украины использовать свои ракеты против международно признанной российской территории.

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