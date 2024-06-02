Саммит мира в Швейцарии: Зеленский ответил, будет ли там Байден

США подтвердили присутствие на высоком уровне на саммите мира в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне на саммите в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.

Об этом глава государства сказал на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре.

Зеленский также ответил, будет ли на саммите президент США Джо Байден.

"Пока нет конкретного подтверждения именно президента. Но в любом случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет. Главное, что США подтвердили присутствие на самом высоком уровне", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что Китай не подтвердил свое присутствие на любом уровне.

"Китай, к сожалению, наоборот, сегодня работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", – резюмировал президент Украины.

Накануне в Белом доме подтвердили участие США на саммите мира в Швейцарии.

Напомним, Зеленский заявил, что некоторые государства помогают РФ в попытке сорвать саммит мира в Швейцарии.

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