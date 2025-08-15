Реклама

Все будет происходить на американской военной базе Elmendorf-Richardson, которая расположена буквально в 10 минутах авто от центра Анкориджа, и начнется с двусторонней встречи Трампа и Путина сначала один на один с переводчиками, а затем — вместе с делегациями по совместному рабочему обеду.

С американской стороны — это вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Виткофф (который уже четыре раза летал к Путину в Россию) и министр финансов Скотт Бессент.

С российской стороны — министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель Путина по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков.

Напоследок запланирован подход Трампа и Путина к прессе. По словам спикера Белого дома Кэролайн Левитт, это будет совместная пресс-конференция. В 2018 году в Хельсинки это для Трампа закончилось плохо, ведь он поставил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы в 2016 году, на которых и победил Трамп, выше доказывающих обратное данные собственной разведки. Сейчас, в 2025 году, ставки еще выше. После объявления встречи с Путиным на Аляске неделю назад Белый дом начал умалять ее значение вплоть до того, что, по словам Левитт, Трамп просто едет посмотреть в глаза Путину.

Да и сам Трамп сделал немало спорных заявлений об этой встрече. Чего ждать Украине? Что об Аляске-2025 говорят эксперты и пишут СМИ? Читайте на сайте ТСН.ua.

Аляска-2025: встреча общая — цель разная

Дональд Трамп — не первый американский президент, пытающийся что-то рассмотреть в глазах Путина. После первой встречи в Словении в 2001 году Джордж Буш-младший сказал: «Я смотрел ему в глаза. Мне показалось, что я понял его душу». Тем не менее, красноречивее всего о душе Путина высказался Джо Байден: «Я смотрю вам в глаза и не думаю, что у вас есть душа». Путин, как позже рассказал Байден, ответно улыбнулся и сказал: «Мы понимаем друг друга».

С 2000 года Путин встречался с пятью американскими президентами. После вторжения России в Грузию в 2008 году Барак Обама даже был с визитом в Москве в июле 2009 года в рамках своей пресловутой перезагрузки отношений с Россией. Уже через пять лет, в 2014 году, Россия оккупировала Крым и начала военную интервенцию на Донбасс. Еще через год — в сентябре 2015 года — начала свою военную операцию в Сирии на стороне тогдашнего президента Башара аль-Асада, который сейчас скрывается в Москве.

К тому же, за месяц до встречи с Путиным в Женеве летом 2021 года, Байден упразднил санкции против «Северного потока-2» (которые, кстати, вводил Трамп во время своей первой каденции). Однако эта уступка не предотвратила полномасштабное российское вторжение в Украину. Учитывая все это, администрация Трампа не должна соглашаться на большой саммит с Путиным без каких-либо предварительных уступок с его стороны или введения новых санкций, еще и на Аляске — американской земле. ТСН.ua уже писал, что это впервые с 2007 года Путина пригласили в США (за исключением ООН), хотя для встречи рассматривалась также площадка ОАЭ.

По мнению подавляющего большинства аналитиков и экспертов, время и место саммита с Путиным — это очередная огромная уступка со стороны Трампа.

Во-первых, она в очередной раз указывает на отсутствие дипломатической тяготности и стратегии этой американской администрации.

Во-вторых, одержимость Трампа персональной дипломатией — его убеждением, что он сможет добиться прекращения огня, лично встретившись с Путиным и взглянув ему в глаза — непременно сыграет и против самих США.

Ведь если сравнить заявления американской стороны с тем, о чем говорили на российских пропагандистских каналах накануне Аляски, цель встречи обеих сторон кардинально отличается.

Уступки Путину: во что бы то ни стало заморозить войну

Российская пропаганда представляет этот саммит с Трампом чуть ли не как «Ялту-2», когда «великие» мировые лидеры встречаются и решают судьбу мира, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Так, например, во время совещания в Кремле в четверг, 14 августа, Путин хоть и заявил, что администрация Трампа «прилагает достаточно энергичных и искренних усилий» по урегулированию «украинского кризиса», впрочем, не исключил выхода «на новые договоренности о стратегических наступательных вооружениях». А американские исследователи, как пишет Reuters, говорят, что Россия, вероятно, готовится к испытанию межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с силовой ядерной установкой.

О чем идет речь? В феврале 2026 г. прекращает свое действие СНВ-III — Договор между США и РФ о сокращении и ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений. Трамп не раз выражал желание его продлить. Однако, после ответа Трампа на ядерные угрозы сумасшедшего заместителя российского Совбеза Дмитрия Медведева отправить поближе к России две американские атомные подлодки, Москва заявила об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Хотя на самом деле из соответствующего Договора РСМД США в одностороннем порядке вывел Трамп еще в 2019 году.

В Белом доме акцент делают совсем на другом. В прошлую пятницу, 8 августа, когда истекал самый конечный из всех конечных дедлайнов для прекращения Россией огня, Трамп анонсировал не новые санкции против России, а встречу с Путиным на Аляске 15 августа. А уже в понедельник, 11 августа, в очередной раз набросился на Владимира Зеленского, косвенно обвиняя именно его в начале войны России против Украины, добавив, что за «3,5 года он (украинский президент — Ред.) был на многих встречах и ничего не произошло».

За прошедшие выходные и Трамп, и Джей Ди Венс, и другие американские высокопоставленные чиновники публично заявляли об «обменах территориями» и «территориальных спорах» между Украиной и Россией, посылая тем самым сигнал Кремлю, что в Белом доме готовы обсуждать легализацию российской оккупации украинских. Однако, подвергшись критике со всех сторон, Трамп даже набросился на прессу, мол, если бы в рамках соглашения с Россией «получил бесплатно Москву и Ленинград (Санкт-Петербург — Ред.), в фейковых новостях написали бы, что это плохое соглашение».

Трамп обещает, что в первые минуты поймет, будет ли встреча с Путиным удачной. Если же нет — просто соберется и поедет обратно в Вашингтон, введя новые санкции против России. Однако, по поводу санкций, прозвучали и другие довольно противоречивые заявления американской стороны. По словам Кэролайн Левитт, Трамп не хочет вводить санкции против России, потому что его приоритетом является дипломатия. А Скотт Бессент вообще упрекнул Европу, мол, по поводу санкций «время подтвердить свои обязательства, или замолчать».

В последние два дня администрация Трампа несколько изменила свои ожидания от встречи с Путиным на Аляске, отмечая, что главное — это устроить потом личную встречу Путина и Зеленского, которая и должна положить конец войне. Чтобы стимулировать Путина согласиться хоть на какое-то временное перемирие, по многочисленным сообщениям западных СМИ, Трамп хочет предложить России доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли.

То есть очевидно, что Трамп во что бы то ни стало хочет либо договориться с Путиным, чтобы получить Нобелевскую премию мира, либо выйти из этого процесса. А что получит Украина? Можно ли рассчитывать хоть на какие-либо гарантии безопасности? По словам президента Франции Эммануэля Макрона, во время совместной видеоконференции с Трампом в среду, 13 августа, президент США выразил четкую позицию, что НАТО не должно быть их частью, потому что это важный аргумент для России.

