Реклама

Во вторник, 7 июля, в Анкаре стартовал саммит НАТО. В столицу Турции съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Прибыл и президент Украины Владимир Зеленский. В среду, 8 июля, в 14.30 на полях саммита он встретится с Дональдом Трампом. Переговоры будут проходить на фоне острой нехватки у Киева ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. Во время массированной атаки России 6 июля, основным направлением удара которой был Киев, не удалось сбить ни одной баллистической ракеты.

Ракет нет, как и запасов. Украина давно обратилась в США с запросом на получение лицензии на производство «петриотов». Июньская декларация саммита G7 во Франции, где Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом, показала, что лидеры «готовы рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличить военное производство». А ряд западных СМИ обнадеживающе написали, что в Белом доме нет категорических возражений по этому поводу.

Однако накануне саммита в Анкаре, когда Украина в очередной раз обратилась с просьбой помочь с петриотами, чтобы защититься от российских ударов, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у союзников нет бесконечных запасов. По его словам, Альянс работает над этим «со всех сторон». В то же время, Рютте не дал никаких гарантий новых поставок «петриотов» Украине.

Реклама

Министр обороны Михаил Федоров обратился к 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине перехватчики в Patriot из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины, обратившись также с призывом внести вклад в PURL. Напомним, что Prioritized Ukraine Requirements List — это натовский механизм закупок американского оружия для нужд Украины, созданный летом 2025 года после того, как администрация Трампа отказалась от дальнейшей вооруженной и финансовой поддержки Киева. Через него мы получаем до 92% ракет-перехватчиков.

Как пишет Bloomberg, на саммите НАТО в Анкаре о передаче Украине петриотов может объявить Германия. О других странах пока неизвестно. Всего за год США могут произвести до 650 перехватчиков в системы ПВО Patriot с возможностью масштабирования до 2 тыс. к 2030 году. У Японии есть американская лицензия на производство этих ракет. Правда, объемы довольно низкие — всего до 50 единиц в год. К концу 2027 года совместное производство «петриотов» будет развернуто в Германии. Правда, объемы тоже не будут значительными — до 180 ракет в год.

Что делать с Россией | Украина настаивает на получении американской лицензии на производство ракет-перехватчиков в системы Patriot не только для покрытия собственных нужд, чтобы защититься от постоянных российских атак, уносящих жизнь гражданских. Во время массированных ударов по Киеву 2 и 6 июля погибли 50 человек. На прошлой неделе британская The Telegraph и польское издание Onet сообщили, как США предупредили Варшаву, что Россия рассматривает вариант вооруженной провокации против Польши, чтобы проверить решительность НАТО уже несколько ближайших месяцев.

Украинцы прекрасно помнят предупреждение американской разведки о неизбежности российского вторжения накануне 24 февраля 2022 года. Угроза для восточного фланга НАТО становится еще более неотложной на фоне сокращения американского военного присутствия в Европе. Да, на этой неделе большинство солдат США уже покинули Эстонию. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, вскоре предстоит прибыть новый американский контингент, который пробудет в Эстонии до конца года. Впрочем, это еще не точно, как и то, перебросят ли США дополнительных военных в Польшу.

Реклама

На фоне глубокого оскорбления союзников по НАТО, отказавшихся присоединиться к войне США против Ирана, Трамп объявил о выводе 5 тыс. американских военных из Германии, а глава Министерства войны Пит Гегсет заявил о запуске полугодового аудита американского военного присутствия в Европе под названием NATO 3.0 Review. ТСН.ua уже писал, что это часть стратегии НАТО 3.0, которую продвигает заместитель главы Пентагона Элбирдж Колби. Если коротко, сводится она к следующему: оборона Европы — проблема самой Европы, а США будут обеспечивать только ядерный зонтик. Именно эта концепция и предполагает существенное сокращение американского военного присутствия на европейском континенте.

Разведки стран Балтии также подтверждают, что Россия готовится к гибридным действиям и провокациям дрона, чтобы протестировать статью 5 НАТО о коллективной обороне и заставить Альянс прекратить поддержку Украины. Правда, тамошние спецслужбы уверены, что об обычной войне речь не идет, потому что сейчас в России для этого нет ресурсов. В свежем интервью для Bild министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что 2029 год может стать моментом, когда у России будет достаточно военного потенциала для ограниченного нападения на территории стран-членов НАТО.

«Пойдет ли на это Путин, мы не знаем», — добавил Писториус.

Марк Рютте в свою очередь также не знает, как заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну. А это именно то вместе с увеличением поддержки Украины, что может уберечь НАТО от возможной предстоящей войны с Россией, за спиной которой стоит Китай, Иран, Северная Корея и Беларусь.

Реклама

«Я не могу предположить, что должно произойти, чтобы Путин сел за стол переговоров. Я думаю, что никто в этой комнате этого не предвидит. Очевидно, что для танго требуются двое. Зеленский готов сесть за стол с Путиным в любом формате, чтобы решить эту ужасную войну. Пока что Путин отказывается», — сказал Рютте в Анкаре перед началом саммита НАТО.

Собираясь на саммит Альянса в Турции, Трамп заявил, что Путин испытывает давление и хочет закончить войну. Он подтвердил, что США находятся в переговорах, хотя трехсторонний процесс США-Украина-Россия в тупике. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс, скептически относившийся как к Украине, так и к Европе в целом, признал, что наступательные возможности россиян приближаются к нулю. Впрочем, непонятно, станет ли администрация Трампа рисковать остатками своего рейтинга после провала в Иране и накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, пытаясь всадить Путина за стол переговоров.

Сделайте Трампа счастливым. Как пишет CNN, Трамп отправился на саммит НАТО в Анкару в плохом настроении. Издание утверждает, что он стал еще более скептически настроенным в Европу, отказавшуюся помочь ему с войной на Ближнем Востоке. В апреле Трамп даже угрожал выходом США из НАТО, называя его «бумажным тигром», а за закрытыми дверями всерьез обсуждал создание списка «непослушных» стран Альянса и мгновенным сокращением американского военного присутствия на европейском континенте.

Аудит солдат и баз США в Европе в Пентагоне пообещали завершить к декабрю этого года. А улучшить настроение Трампа на саммите НАТО в Анкаре Марк Рютте надеется с помощью двух достижений.

Реклама

Во-первых, генсек Альянса заявил, что государства-члены уже тратят на оборону 4% ВВП. Этот вопрос раскалывался Североатлантическим союзом еще во время первого президентского срока Трампа, когда он даже угрожал выходом США из НАТО, если союзники не увеличат свои оборонные расходы.

В интервью Politico Марк Рютте в своей лести Трампу, которого на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге называл «папкой», даже пошел еще дальше, призвав союзников признать, что президент США был прав.

«Мне просто нравится этот человек. Думаю, что он делает для НАТО — это отличная новость. Президент Трамп добивается того, чего пытались достичь американские президенты со времен Эйзенхауэра. А именно выравнивание расходов на оборону между США и Европой», — отметил Марк Рютте.

Во-вторых, показать Трампу, что европейские деньги превращаются в реальные многомиллиардные контракты для американского ВПК.

Реклама

Правда, не всем европейским странам, выступающим за большую безопасность и оборонную автономию Европы с локализацией производства, нравится идея Рютте. Так, генсек НАТО анонсировал антидроновую инициативу Drone Edge на $40 млрд, учитывая опыт войн России против Украины и на Ближнем Востоке. Она предполагает расширение возможностей Альянса по выявлению, идентификации и нейтрализации БПЛА, которые могут вторгнуться в воздушное пространство союзников, в том числе и за счет закупок соответствующих разведывательных дронов у американского производителя. Правда, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS Европа будет покупать не у американской Boeing, а у шведской Saab.

Дата публикации 22:30, 05.07.26 Количество просмотров 58 Россия готовит нападение на Польшу! Провокация под флагом Украины! Предупреждение США на фоне скандала

Новости партнеров